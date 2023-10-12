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بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!

بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!







إلا لأن "دراسة استقصائية وجدت أن ثلث الأشخاص اعترفوا بغسل سجادات الحمام الخاصة بهم مرتين فقط في السنة"، وفقًا لريكي فوثرجيل، خبير التنظيف من شركة التجارة الإلكترونية البريطانية Big Bathroom Shop.



وقالت عاملة النظافة المحترفة بيلي كارسون لـ Insider إن سجادة الحمام تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض.



ويعد الغسيل المتكرر أمرًا مهمًا إذا أراد شخص ما الحفاظ على حمامه في بيئة خالية من العفن، خاصة مع اقترابنا من أشهر الشتاء.



وحذرت كارسون قائلة: "من المهم ملاحظة أنه مع زيادة مستويات الرطوبة... قد ترغب في الغسيل أكثر من المعتاد لتجنب تراكم العفن".



وبالإضافة إلى العفن، تحتوي سجادة الحمام على البكتيريا التي يتم تنتشر في كل مرة يتم فيها سحب ماء المرحاض. وقالت إنه لمنع انتشار البكتيريا عند استخدام المرحاض، أغلق غطاء الكرسي قبل أن تضغط الماء.



وأوضح فوثرجيل أن هناك طريقة أخرى للحماية من العفن وهي الحصول على بطانة لسجادة الحمام الخاصة بك.



ويمكن أن تقلل البطانات من كمية العفن الفطري الذي ينمو تحت السجادة ويمكن غسلها بشكل منفصل.



وهناك طريقة أخرى لتقليل العفن أو العفن الفطري على السجادة وهي تعليقها لتجف.



يقول الخبراء إنه يجب على الجميع غسل دواسات الحمام الخاصة بهم كل أسبوع إلى أسبوعين، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست إلا لأن "دراسة استقصائية وجدت أن ثلث الأشخاص اعترفوا بغسل سجادات الحمام الخاصة بهم مرتين فقط في السنة"، وفقًا لريكي فوثرجيل، خبير التنظيف من شركة التجارة الإلكترونية البريطانية Big Bathroom Shop.وقالت عاملة النظافة المحترفة بيلي كارسون لـ Insider إن سجادة الحمام تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض.ويعد الغسيل المتكرر أمرًا مهمًا إذا أراد شخص ما الحفاظ على حمامه في بيئة خالية من العفن، خاصة مع اقترابنا من أشهر الشتاء.وحذرت كارسون قائلة: "من المهم ملاحظة أنه مع زيادة مستويات الرطوبة... قد ترغب في الغسيل أكثر من المعتاد لتجنب تراكم العفن".وبالإضافة إلى العفن، تحتوي سجادة الحمام على البكتيريا التي يتم تنتشر في كل مرة يتم فيها سحب ماء المرحاض. وقالت إنه لمنع انتشار البكتيريا عند استخدام المرحاض، أغلق غطاء الكرسي قبل أن تضغط الماء.وأوضح فوثرجيل أن هناك طريقة أخرى للحماية من العفن وهي الحصول على بطانة لسجادة الحمام الخاصة بك.ويمكن أن تقلل البطانات من كمية العفن الفطري الذي ينمو تحت السجادة ويمكن غسلها بشكل منفصل.وهناك طريقة أخرى لتقليل العفن أو العفن الفطري على السجادة وهي تعليقها لتجف.