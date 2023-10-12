الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
2023-10-12 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
لامس سائق سيارة إسعاف في غزة قلوب كل من شاهد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يبكي بحرقة بينما يقوم المسعفون بمساعدة الضحايا في قطاع غزة.
وبحسب التقارير، فقد تم استدعاء سيارة الإسعاف للمساعدة في سوق جباليا الذي تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي يوم الاثنين. وأفيد أن السائق ساعد أيضًا الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة في نقلهم إلى المستشفى. كما حمل الفلسطينيين الذين قتلوا.
وهز مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رواد الانترنت، الذين بدورهم تداولوه بشكل واسع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 340,000 شخص قد انتهى بهم الأمر بالفعل بلا مأوى في غزة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
دموعه
الملايين...
إليكم
(فيديو)
التالي
"ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا"... صرخة أم مفجوعة من غزة تبكي العالم! (فيديو)
بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر كاذب
10:06
فيديو المسنّ الفلسطيني الذي فقد منزله وعائلته... قديم
خبر كاذب
10:06
فيديو المسنّ الفلسطيني الذي فقد منزله وعائلته... قديم
0
عالم الطبخ
2023-10-08
إلى عشاق المأكولات البحرية... إليكم وصفة برغر "السلمون والقريدس" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-08
إلى عشاق المأكولات البحرية... إليكم وصفة برغر "السلمون والقريدس" (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-10-04
من لبنان إلى فرنسا... إليكم كيفية إعداد طبق "الدجاج فريكاسيه" مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-04
من لبنان إلى فرنسا... إليكم كيفية إعداد طبق "الدجاج فريكاسيه" مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
امن وقضاء
2023-10-03
أكبر عمليات ضبط حيوانات محظّر بيعها محلّيّاً ودوليّاً ... إليكم تفاصيلها (فيديو)
امن وقضاء
2023-10-03
أكبر عمليات ضبط حيوانات محظّر بيعها محلّيّاً ودوليّاً ... إليكم تفاصيلها (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:02
"عشرات آلاف" المنشورات المرتبطة بهجوم حماس على منصة إكس... هذا هو مصيرها!
منوعات
06:02
"عشرات آلاف" المنشورات المرتبطة بهجوم حماس على منصة إكس... هذا هو مصيرها!
0
منوعات
06:00
حقيقة صادمة... أنثى هذا الحيوان تتظاهر بموتها لتجنب الاتصال الجنسي بالذكر!
منوعات
06:00
حقيقة صادمة... أنثى هذا الحيوان تتظاهر بموتها لتجنب الاتصال الجنسي بالذكر!
0
منوعات
05:34
أجبروها على النزول من الطائرة ومنعوها من إكمال رحلتها... لن تصدقوا السبب!
منوعات
05:34
أجبروها على النزول من الطائرة ومنعوها من إكمال رحلتها... لن تصدقوا السبب!
0
منوعات
05:13
"ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا"... صرخة أم مفجوعة من غزة تبكي العالم! (فيديو)
منوعات
05:13
"ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا"... صرخة أم مفجوعة من غزة تبكي العالم! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-05
استبعاد كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" من البيت الأبيض... وهذا هو السبب!
منوعات
2023-10-05
استبعاد كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" من البيت الأبيض... وهذا هو السبب!
0
أخبار دولية
2023-09-12
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
2023-09-12
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
فنّ
2023-09-06
بعد 4 أعوام على زواجهما... جو جوناس يطلب الطلاق من صوفي تيرنر: لن تصدقوا السبب!
فنّ
2023-09-06
بعد 4 أعوام على زواجهما... جو جوناس يطلب الطلاق من صوفي تيرنر: لن تصدقوا السبب!
0
آخر الأخبار
15:44
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: معركة طوفان الأقصى هي عملية دفاعية بإمتياز ردًا على إنتهاكات الإحتلال الصهيوني في فلسطين واستهدفت المراكز والقواعد العسكرية للإحتلال
آخر الأخبار
15:44
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: معركة طوفان الأقصى هي عملية دفاعية بإمتياز ردًا على إنتهاكات الإحتلال الصهيوني في فلسطين واستهدفت المراكز والقواعد العسكرية للإحتلال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
مستشفيات غزة على شافة الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
08:19
مستشفيات غزة على شافة الانهيار
0
أخبار دولية
03:15
وصول بلينكن إلى إسرائيل
أخبار دولية
03:15
وصول بلينكن إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
0
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
0
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
0
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
0
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
0
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
2
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
3
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
4
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
5
خبر عاجل
08:40
الميادين نقلا عن كتائب القسام: قصفنا مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية
خبر عاجل
08:40
الميادين نقلا عن كتائب القسام: قصفنا مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية
6
خبر عاجل
07:15
وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها
خبر عاجل
07:15
وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها
7
خبر عاجل
07:31
وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل
خبر عاجل
07:31
وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل
8
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More