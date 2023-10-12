المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)

لامس سائق سيارة إسعاف في غزة قلوب كل من شاهد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يبكي بحرقة بينما يقوم المسعفون بمساعدة الضحايا في قطاع غزة.وبحسب التقارير، فقد تم استدعاء سيارة الإسعاف للمساعدة في سوق جباليا الذي تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي يوم الاثنين. وأفيد أن السائق ساعد أيضًا الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة في نقلهم إلى المستشفى. كما حمل الفلسطينيين الذين قتلوا.وهز مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رواد الانترنت، الذين بدورهم تداولوه بشكل واسع.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 340,000 شخص قد انتهى بهم الأمر بالفعل بلا مأوى في غزة.