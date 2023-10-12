"ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا"... صرخة أم مفجوعة من غزة تبكي العالم! (فيديو)

"ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا"... صرخة أم مفجوعة من غزة تبكي العالم! (فيديو)

انتشر فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه امرأة من غزة وهي تصرخ أمام أحد المستشفيات.



ويُذكر أن المرأة كانت قد فقدت أطفالها في القصف، وظهرت في الفيديو وهي تصرخ: "ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا. بكفي ظلم، نحنا ناس غلابة."