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حقيقة صادمة... أنثى هذا الحيوان تتظاهر بموتها لتجنب الاتصال الجنسي بالذكر!

منوعات
2023-10-12 | 06:00
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حقيقة صادمة... أنثى هذا الحيوان تتظاهر بموتها لتجنب الاتصال الجنسي بالذكر!
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حقيقة صادمة... أنثى هذا الحيوان تتظاهر بموتها لتجنب الاتصال الجنسي بالذكر!

حقيقة صادمة... أنثى هذا الحيوان تتظاهر بموتها لتجنب الاتصال الجنسي بالذكر!

وجدت دراسة جديدة أن إناث الضفادع تتظاهر بموتها لتجنب التفاعلات الجنسية.

وكان الخبراء يعتقدون سابقًا أن الضفادع لم تكن قادرة على درء اهتمام الذكر غير المرغوب فيه - في شكل تخويف ومضايقة وحتى ممارسة الجنس القسري - مما قد يؤدي إلى الارتباط الجسدي بين ذكور الضفادع والإناث، وهو ما يسمى "التضخيم".

وأشار العلماء إلى أن سلوك التزاوج هذا يمكن أن يؤدي إلى وفاة أنثى الضفادع، وفق ما نقل موقع نيويورك سيتي.

ولكن، لمفاجأة الباحثين من متحف التاريخ الطبيعي في برلين، فإن أنثى الضفادع لديها تكتيكات للهروب.

واستخدمت الدراسة، التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة Royal Society Open Science، لقطات فيديو لمراقبة سلوكيات التزاوج لدى الضفادع الشائعة عندما تم وضع ذكر وأنثى في صندوق.

ومن بين 54 أنثى تعانقتن، تظاهرت 33% منهن بالموت، أو عشن، بالمصطلحات العلمية، حالة من "الجمود التوتري"، وتصلب الأطراف الممدودة، وعدم القدرة على الاستجابة للمنبهات.

وقال الباحثون إن مثل هذا السلوك عادة ما يكون أسلوبًا للبقاء لتجنب الافتراس في المملكة الحيوانية، ولكن لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا إلا في المفصليات أو البرمائيات الأخرى.

حدث الجمود التوتري في الغالب بالتزامن مع دوران الجسم، والذي حاول 83% منه، ونطق الهمهمات والصرير، أو "نداءات التحرير"، التي انبعث منها 48%.

ولاحظ الباحثون أن الضفادع الصغيرة تميل إلى تجربة المناورات والمراوغة - ربما بسبب زيادة الضغط بسبب نقص خبرة التزاوج - ويبدو أنها أكثر نجاحًا في الهروب من البرمائيات الأكبر حجمًا.

وفي النهاية، نجحت 25 أنثى من الضفادع في التهرب من العلاقة المؤلمة مع عاطفة الذكور.

وبينما بدا للعلماء أن السلوكيات كانت آليات للهروب، فقد لاحظوا أن الدورات الجسدية يمكن أن تكون عبارة عن اختبار الضفادع لقوة شريك التزاوج ومنع "كرة التزاوج" القاتلة، حيث يلتصق العديد من الضفادع الذكور بأنثى واحدة.

وقالت الدكتورة كارولين ديتريش، المؤلفة الرئيسية للدراسة، لصحيفة الغارديان: "في العالم الحقيقي، غالبًا ما نلاحظ تشكيل كرات التزاوج، ولكن أيضًا يمكن للإناث أن تغوص بسهولة أكبر نظرًا لوجود المزيد من البنية والأماكن للاختباء".

وأشار الباحثون إلى أن الدراسات المستقبلية يجب أن تحتوي على عينات أكبر وأن يتم تقديم عدد أكبر من الذكور لكل زوج من الإناث.
 

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