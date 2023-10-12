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"عشرات آلاف" المنشورات المرتبطة بهجوم حماس على منصة إكس... هذا هو مصيرها!

"عشرات آلاف" المنشورات المرتبطة بهجوم حماس على منصة إكس... هذا هو مصيرها!

أعلنت منصة "إكس" الاجتماعية التي يملكها إيلون ماسك أنها أزالت أو صنفت "عشرات الآلاف" من المنشورات في الأيام التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل.



وكتبت الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو في رسالة مؤرخة الأربعاء ردا على انتقادات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن "منذ الهجوم الإرهابي على إسرائيل، اتخذنا إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المنشورات".