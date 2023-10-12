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بعد تبرأته من تهمة اغتصاب مراهقة... خرج مبتسماً من المحكمة!
منوعات
2023-10-12 | 10:49
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بعد تبرأته من تهمة اغتصاب مراهقة... خرج مبتسماً من المحكمة!
بعد تبرأته من تهمة اغتصاب مراهقة... خرج مبتسماً من المحكمة!
برأ القاضي رجلاً أُدين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في المملكة المتحدة.
وهرب شون هوغ البالغ 22 عاماً، من السجن في نيسان بعد إدانته باغتصاب الفتاة القاصر في مناسبات مختلفة في عام 2018.
وقد أنقذه القاضي من السجن خلال المحكمة، اذ مُنح 270 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بدلاً من عقوبة السجن، بحسب موقع "ذا صن".
وأثار قرار عدم سجنه غضباً كبيراً، خصوصاً بعد أن تمت تبرأته بحجة عدم وجود أدلة كافية تُثبت تهمته.
وظهر هوغ في لقطات مصوّرة مبتسماً وهو يغادر المحكمة، ما اعتبره البعض أمراً استفزازياً.
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