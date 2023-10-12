مشهد مؤثر اجتاح الإنترنت... فلسطيني يلهو مع طفل خرج حياً من القصف! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب فلسطيني يلهو مع طفل خرج حياً من القصف الإسرائيلي على غزة.

ورغم قسوة المشهد، إلا أن الشاب يظهر في الفيديو جالساً إلى جانب الطفل زيد وسط الخراب والدمار، الّذي خرج من تحت القصف بينما ينتظر عائلته تخرج من المستشفى في قطاع غزة.

وبحسب المعلومات، فقد تحاصر الطفل زيد، البالغ من العمر 4 أشهر، هو وأسرته تحت القصف لمدة 4 ساعات.