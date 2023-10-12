"كلهم ميتين أهلي!"... لحظات مُفجعة لفتاة فلسطينية تصرخ من الصدمة لفقدان عائلتها (فيديو)

نشر حساب shaunking على إنستغرام مقطع فيديو تداول بشكل كبير عبر وسائل إعلامية عربية وعالمية لفتاة فلسطينية تصرخ من الصدمة لوفاة جميع أفراد أسرتها في القصف.

ويُظهر مقطع الفيدية المتداول الفتاة الفلسطينية وهي تنهار وتصرخ إثر فقدان عائلتها جراء القصف الإسرائيلي.

وسألت الفتاة المذكورة الأشخاص من حولها عما كانت عائلتها متوفاة قائلةً: "كلهم ميتين أهلي؟" وعندما تأكّدت من المعلومة فُجعت بالخبر المروّع وقالت: "يما يما يا قلبي يما".

وحصد الفيديو أكثر من 513 ألف مشاهدة، وتعاطف عدد كبير من الناس مع الفتاة الّتي تغيّرت حياتها كالكثير من الأشخاص الآخرين جراء الحرب القائمة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.