شوهدت في وضع "غير مقبول"... القبض على فتاة ذبحت شقيقتيها بمجرفة وهذه التفاصيل!

أعلنت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا في منطقة إيتاوا بولاية أوتار براديش، لقتلها شقيقتيها الصغيرتين عن طريق ذبحهما بمجرفة.

وأضافت الشرطة أن القاتلة حاولت أيضًا تدمير الأدلة بعد ارتكاب الجريمة.

وبحسب المعلومات، فقد تم العثور الاثنين على شقيقتين، تبلغان من العمر خمس وسبعة أعوام، مقتولين ومذبوحتين داخل منزلهما.

وقالت والدة الضحيتين في التحقيق للشرطة إنها ذهبت لجمع العلف مع بقية أفراد الأسرة في الساعة الخامسة مساءً. وعندما عادوا لاحقًا، وجدوا الأبواب مفتوحة والفتيات متوفيات بالداخل.

وأثناء استجواب أفراد الأسرة، اعترفت الأخت الكبرى أنجالي بارتكاب الجريمة.

وقد رأت الفتاتان أنجالي في "وضع غير مقبول"، فقتلتهما بعد ذلك بالمجرفة. كما أنها غسلت ملابسها ونظفت المجرفة للتخلص من الأدلة.