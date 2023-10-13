"كانت في حالة سكر شديدة"... طبيبة تعترف بشربها الكحول وتعريض المرضى للخطر! (صورة)

أوقفت الشرطة البريطانية طبيبة عامة بسبب شربها الكحول أثناء دوام العمل لمدة ثلاثة أشهر.

ووفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، كانت الدكتورة كاثرين أسبينال تعمل في مركز ويستواي الطبي في ماغول بالقرب من ليفربول في شباط 2022، عندما دقت إحدى المريضات ناقوس الخطر بشأن سلوكها.

ثم وجد طاقم طبي أن الدكتورة أسبينال تفوح منها رائحة الكحول وكانت في حالة سكر شديد لدرجة أنها لم تكن قادرة حتى على الوقوف أو إجراء محادثة طبيعية مع الآخرين.

وبحسب ما ورد، عثرت مسعفة أخرى على زجاجة نبيذ فارغة في مكتبها، وفقًا لصحيفة ليفربول إيكو، التي ذكرت أنه تم القبض عليها وهي تتلعثم في كلماتها وتكرر نفسها.

وبدورها، اعترفت الدكتورة أسبينال، البالغة من العمر 38 عامًا، لزملائها في العمل بأنها "تناولت بضع رشفات من القنينة" في ذلك الصباح.

وتم الاستماع خلال جلسة عقدتها دائرة محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) الأسبوع الماضي إلى كيف ألقت الدكتورة أسبينال اللوم جزئيًا على الإجهاد الناجم عن عبء العمل والعمل "لساعات طويلة".

لكن المحكمة سمعت أيضًا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تعرض فيها المرضى والموظفين الآخرين للخطر من خلال شرب الخمر بشكل غير لائق.

وكانت الدكتورة أسبينال قد تلقت سابقًا تحذيرًا بشأن سلوكها من الجهة التنظيمية الطبية بشأن إدانة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 2016.