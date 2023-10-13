الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كانت في حالة سكر شديدة"... طبيبة تعترف بشربها الكحول وتعريض المرضى للخطر! (صورة)

منوعات
2023-10-13 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كانت في حالة سكر شديدة&quot;... طبيبة تعترف بشربها الكحول وتعريض المرضى للخطر! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"كانت في حالة سكر شديدة"... طبيبة تعترف بشربها الكحول وتعريض المرضى للخطر! (صورة)

أوقفت الشرطة البريطانية طبيبة عامة بسبب شربها الكحول أثناء دوام العمل لمدة ثلاثة أشهر.
 
ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، كانت الدكتورة كاثرين أسبينال تعمل في مركز ويستواي الطبي في ماغول بالقرب من ليفربول في شباط 2022، عندما دقت إحدى المريضات ناقوس الخطر بشأن سلوكها.
 
ثم وجد طاقم طبي أن الدكتورة أسبينال تفوح منها رائحة الكحول وكانت في حالة سكر شديد لدرجة أنها لم تكن قادرة حتى على الوقوف أو إجراء محادثة طبيعية مع الآخرين.
 
وبحسب ما ورد، عثرت مسعفة أخرى على زجاجة نبيذ فارغة في مكتبها، وفقًا لصحيفة ليفربول إيكو، التي ذكرت أنه تم القبض عليها وهي تتلعثم في كلماتها وتكرر نفسها.
 
وبدورها، اعترفت الدكتورة أسبينال، البالغة من العمر 38 عامًا، لزملائها في العمل بأنها "تناولت بضع رشفات من القنينة" في ذلك الصباح.
 
وتم الاستماع خلال جلسة عقدتها دائرة محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) الأسبوع الماضي إلى كيف ألقت الدكتورة أسبينال اللوم جزئيًا على الإجهاد الناجم عن عبء العمل والعمل "لساعات طويلة".
 
لكن المحكمة سمعت أيضًا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تعرض فيها المرضى والموظفين الآخرين للخطر من خلال شرب الخمر بشكل غير لائق.
 
وكانت الدكتورة أسبينال قد تلقت سابقًا تحذيرًا بشأن سلوكها من الجهة التنظيمية الطبية بشأن إدانة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 2016.
 

آخر الأخبار

منوعات

طبيبة

بريطانيا

توقيف

شرب

كحول

عمل

أطباء

مرضى

خطر

نبيذ.

LBCI التالي
وضع علم فلسطين حول رقبته ثم حصل ما لم يكن متوقعا... طيار كندي من أصول مصرية يدفع ثمن تضامنه!
من تحت ركام أحد منازل غزة... مدت يدها الضعيفة وانتظرت المساعدة: "لا تقلقي الشباب شغالين"! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-09

ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا للـLBCI: اليوم بالطبع العدو الصهيوني يشكّل خطرا على لبنان ونحن لسنا مع توريط لبنان ولا نعمل على توريطه

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-08

جنبلاط : ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-29

الجيش: تحرير بديع الحاج وتوقيف المخطِّط لعملية خطفه في البقاع الغربي

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-26

نقابة المستشفيات في لبنان: الخطر في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:17

كاد أن يموت ولكنه نجا... لن تصدقوا كيف أصبح شكل "ستورمي" السنجاب بعد العناية! (صورة)

LBCI
منوعات
05:00

ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:13

تحذير لـ"تيك توك"... ما علاقة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

LBCI
منوعات
02:15

وضع علم فلسطين حول رقبته ثم حصل ما لم يكن متوقعا... طيار كندي من أصول مصرية يدفع ثمن تضامنه!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:00

ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:12

عبد اللهيان: نحذر من من امتداد الأحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع

LBCI
خبر كاذب
05:13

فيديو يظهر لبنانيين يحاولون تسلق السياج الحدودي الفاصل... ما حقيقته؟

LBCI
أخبار لبنان
04:49

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:57

عبد اللهيان في بيروت: مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كل الاحتمالات واردة في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

ماذا حمل معه أنطوني بلينكن الى تل ابيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:11

لماذا يضبط الجيش اللبناني منصات الصواريخ دائما في سهل القليلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الجزء الثاني من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى بين الفلسطنيين واسرائيل

LBCI
أخبار دولية
14:12

فيديوهات الناشطيين خير شاهد على المجازر بحق سكان قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الحفر في البلوك رقم ٩ مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

كيف هو الوضع على الحدود الجنوبية اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يعني الاتصال السعودي - الايراني..وماذا يحمل معه عبد اللهيان الى المنطقة؟

LBCI
أخبار دولية
13:38

مشاهد للـLBCI من داخل غزة تظهر حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها اهل القطاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:29

أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الكشف عن هوية المرأة التي أفرج عنها القسام

LBCI
خبر عاجل
09:35

سماع دوي انفجار على أطراف الخيام - مرجعيون

LBCI
خبر عاجل
08:50

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل يوسف أبو مرزوق شقيق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

LBCI
خبر عاجل
07:31

وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل

LBCI
خبر عاجل
11:28

المتحدث باسم كتائب القسّام: اعتمدنا بشكل كبير على دعم المدفعية والتشويش عبر المسيرات لاختراق الحدود ووضعنا خطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More