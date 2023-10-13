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ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)
منوعات
2023-10-13 | 05:00
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ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)
ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "كنت أتوقع أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)
بينما تحلم معظم الفتيات الصغيرات بالسير في يوم من الأيام في الممر نحو شريكهن وعن ترتدين فستانًا أبيض فاخرًا، قررت هذه الشابة التخلص من عادات الزفاف التقليدي وارتداء زي المدرسة الثانوية للقاء عريسها، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وبحسب ما ورد اختارت الشابة الصينية، التي قررت عدم الكشف عن هويتها لـ AsiaWire، أن تتألق بمظهرها الغريب - الذي اكتمل مع سترة طويلة الأكمام، وزوج من السراويل السوداء، وحذاء أسود، وشعرها مصفف على شكل ذيل حصان - كإشارة إلى اليوم الأول الذي التقت فيه هي وعريسها، والذي كان قبل 11 عامًا في المدرسة الثانوية.
وعلى الرغم من أنهما أحبا بعضهما، الا أنهما عاشا في بلدين منفصلين لفترة من الوقت. ووضعت المسافة الطويلة ضغطًا على علاقتهما الرومانسية، مما تسبب في تحمل الزوجين لسلسلة من "الصعوبات" التي كافحا للتغلب عليها.
وعلى أمل إعادة خلق سحر حبهما، اختارت العروس العاطفية التخلي عن ثوب منتفخ لملابسها المدرسية لتذكير رجلها بأنها لا تزال نفس الفتاة التي فازت بقلبه المراهق ذات يوم.
"في تلك اللحظة، بدا كل شيء مألوفاً للغاية، وكنت أتوقع أن أراها بفستان الزفاف"؛ قال العريس في مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، "بدلاً من ذلك، استقبلتني الفتاة التي وقعت في حبها منذ 11 عامًا... أنا غارق في الامتنان لأننا وصلنا إلى يومنا هذا."
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