كاد أن يموت ولكنه نجا... لن تصدقوا كيف أصبح شكل "ستورمي" السنجاب بعد العناية! (صورة)

جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)

جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)

ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)