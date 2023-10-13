جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)

جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)







وتم القبض على جاستن كارفر، 36 عامًا، لعدم الإبلاغ عن وفاة والدته ليني كارفر، 55 عامًا، التي قدمت أمرًا بعدم الاتصال ضد ابنها في الأسابيع التي سبقت وفاتها.



وتم استدعاء رجال الشرطة إلى منزل كارفر في بونتا جوردا في 5 أيار لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية بعد أن شعرت عائلة لايني بالقلق من عدم تمكنهم من الاتصال بها، وفق ما نقل موقع ميل أظهرت لقطات مثيرة للقلق، لحظة مواجهة رجل من ولاية فلوريدا من قبل الشرطة بعد أن اكتشفوا جثة والدته المتحللة في منزلها أثناء فحص صحي.وتم القبض على جاستن كارفر، 36 عامًا، لعدم الإبلاغ عن وفاة والدته ليني كارفر، 55 عامًا، التي قدمت أمرًا بعدم الاتصال ضد ابنها في الأسابيع التي سبقت وفاتها.وتم استدعاء رجال الشرطة إلى منزل كارفر في بونتا جوردا في 5 أيار لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية بعد أن شعرت عائلة لايني بالقلق من عدم تمكنهم من الاتصال بها، وفق ما نقل موقع دايلي

وعندما وصلت الشرطة، وجدت ابنها يعيش في العقار وسألته عما إذا كان قد رأى والدته مؤخرًا.



وبعد أن أنكر في البداية أنه يعرف مكان وجودها وادعى أنه أغلق على نفسه، سمح كارفر في النهاية لرجال الشرطة بدخول المنزل.



وبمجرد دخوله، عثر الضباط على جثة والدته المنتفخة والمتحللة. وأكدت الشرطة في وقت لاحق أنها اكتشفت "رائحة كريهة" قادمة من العقار، مما أثار الشكوك.



وفي الفيديو، يمكن رؤية ضباط من مكتب عمدة مقاطعة شارلوت يقتربون من منزل كارفر.



وبعد الطرق المتكرر، يغادرون المكان ويعودون عندما يخرج كارفر من المنزل، ويغلق الباب خلفه.



ويسأل أحد الضباط: هل سمعتنا نطرق الباب من قبل أم أنك فقدت الوعي؟



يرد كارفر بأنه كان نائماً قبل أن يجلس ويشرب من الكوب الذي أحضره معه.



وأبلغه رجال الشرطة أنهم يبحثون عن والدته وادعى أنه لم يرها منذ بضعة أسابيع.



بينما يواصلون استجوابهم، يجلس كارفر منحنيًا وذراعيه مطويتين ومتجنبًا النظر.



يقول أحد الضباط: "أريد فقط التأكد من أن أمك ليست مخبأة في خزانة أو شيء سيء."



ويقول كارفر إنه لا يستطيع إيقاف الشرطة ويبدأ في قيادتهم قبل أن يدعي أنه أغلق الباب خلفه وليس لديه مفاتيح.



وكشف كارفر في النهاية أنه ليس من المفترض أن يكون في العقار بسبب أمر عدم الاتصال، لكن الشرطة أكدت له أنه ليس في مشكلة وأنهم يريدون فقط الاطمئنان على والدته.



أخيرًا، رضخ وبدأ في قيادة الشرطة إلى باب آخر قام بإزالته من مفصلاته للسماح بالوصول.



وفي اللحظة التي وضع فيها الضابط عينيه على الجثة، قام ضابط آخر بالتحدث مع كارفر في الخارج وسأله عما إذا كان متأكدًا من أن والدته ليست في المنزل.



ثم خرج زميله الذي وجد الجثة غير مصدق وسأل: "هل ستخبرني أنك لم تكن تعلم أن والدتك كانت هناك؟"



ويشير إلى كارفر الذي يقف ويستسلم على الفور لتكبيل يديه.



وتم القبض على كارفر ووجهت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن الوفاة إلى الطبيب الشرعي وضابط المقاومة دون عنف.



وتفاصيل ظروف وفاة والدته في انتظار تقرير تشريح الجثة وعلم السموم.



