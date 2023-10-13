متحف اللوفر يعاود فتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير بسبب تحرّك لموظفيه

أعاد متحف اللوفر، وهو من المتاحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، فتح أبوابه بعدما أُغلق صباح الجمعة لوقت قصير بسبب تحرّك اجتماعي نفّذه "عدد من موظفيه"، على ما أفادت إدارة المتحف.وكتب حساب اللوفر عبر منصة "اكس" (تويتر سابقاً) أنّ المتحف "بات جاهزاً لمعاودة" استقبال زواره، "بعدما تأخر فتح أبوابه صباحاً".وكان حساب اللوفر كتب في وقت سابق "المتحف غير قادر حالياً للأسف على فتح أبوابه، بسبب تحرّك اجتماعي ينفذه بعض العاملين فيه".واستقبل متحف اللوفر 7,8 ملايين زائر عام 2022، وهي السنة التي شهدت عودة السياح الأجانب إلى فرنسا بعد انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، بينما زار ثلاثة ملايين شخص متحف دورسيه ومركز بومبيدو في العاصمة الفرنسية.والجمعة هو يوم تحرك للنقابات الفرنسية "ضد إجراءات التقشف" ودعماً "لمسألتي الأجور والمساواة بين الجنسين".