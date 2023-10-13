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تقدمت لنفسها بعيد الحب وتزوجت تزامنا مع عيد ميلادها... أنفقت 5 آلاف دولار على الحفل: "أحب أن أكون الشخص المتزوج مني"!

تقدمت لنفسها بعيد الحب وتزوجت تزامنا مع عيد ميلادها... أنفقت 5 آلاف دولار على الحفل: "أحب أن أكون الشخص المتزوج مني"!







وقالت أندريا جونسون، الحبيبة التي ليس لها زوج، من هانوفر بولاية ميريلاند، لـ MediaDrumWorld: "أنا أحب نفسي، وأحب أن أكون الشخص المتزوج مني".



وتزوجت الشابة نفسها خلال حفل خاص في تولوم بالمكسيك احتفالاً بعيد ميلادها التاسع والثلاثين في الأول من أيار.



وجاء يوم جونسون الكبير، الذي قيل إنه كلفها ما يقرب من 4900 دولار، بعد أشهر قليلة من تقدمها لخطبة نفسها في عيد الحب.



من الطبيعي تمامًا أن تشعر كل عروس خجولة بالقشعريرة قبل أن تمشي في الممر وتقول "نعم" لعريسها، لكن هذه الشابة المتزوجة حديثا غير الملتزمة كانت شبه متوترة عندما كانت تتجه نحو المذبح، حافية القدمين، لتتزوج نفسها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت أندريا جونسون، الحبيبة التي ليس لها زوج، من هانوفر بولاية ميريلاند، لـ MediaDrumWorld: "أنا أحب نفسي، وأحب أن أكون الشخص المتزوج مني".وتزوجت الشابة نفسها خلال حفل خاص في تولوم بالمكسيك احتفالاً بعيد ميلادها التاسع والثلاثين في الأول من أيار.وجاء يوم جونسون الكبير، الذي قيل إنه كلفها ما يقرب من 4900 دولار، بعد أشهر قليلة من تقدمها لخطبة نفسها في عيد الحب.