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اتهم ابنه بقتل والدته بعد مشاهدة نتفليكس لكن الحقيقة كانت صادمة... ذبح ونار وأدلة كشفت ما حصل!

منوعات
2023-10-13 | 07:54
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اتهم ابنه بقتل والدته بعد مشاهدة نتفليكس لكن الحقيقة كانت صادمة... ذبح ونار وأدلة كشفت ما حصل!
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اتهم ابنه بقتل والدته بعد مشاهدة نتفليكس لكن الحقيقة كانت صادمة... ذبح ونار وأدلة كشفت ما حصل!

اتهم ابنه بقتل والدته بعد مشاهدة نتفليكس لكن الحقيقة كانت صادمة... ذبح ونار وأدلة كشفت ما حصل!

أدين سائق توصيل الطلبات بقتل زوجته والتستر على الأمر بإشعال النار في منزلهما وإلقاء اللوم على ابنهما المراهق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ونفى أميدو كوروما، 48 عامًا، مسؤوليته عن وفاة الممرضة المجتمعية مريم كامارا البالغة من العمر 46 عامًا، مما ألقى الشكوك على ابنه البريء إسماعيل البالغ من العمر 19 عامًا.

وزُعم أن المراهق كان مضطربًا وقتل والدته أثناء إعادة تمثيل مشهد من فيلم نتفلكس المثير You.

لكن المحلفين سمعوا أن كوروما كانت له علاقة "سامة" مع السيدة كامارا، وكانت تخشى أن يقتلها.

وأُدين كوروما، الذي أنجب طفلاً من امرأة أخرى، بقتلها بعد محاكمة في أولد بيلي.

وروى المدعي العام زوي جونسون كيف اندلع حريق في غرفة نوم بالطابق العلوي من منزل العائلة في طريق رايلتون، بريكستون، جنوب لندن، في الساعات الأولى من يوم 24 كانون الثاني 2022.

وبعد خروجه من المبنى مع والده، اتصل إسماعيل كوروما بخدمات الطوارئ، حيث وصلت فرقة الإطفاء في الساعة 4.12 صباحًا.

ومع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من نافذة الطابق الأول، أخبر المدعى عليه بهدوء عمال الطوارئ أن زوجته محاصرة بالداخل، حسبما استمعت إليه المحكمة.

وعثر في وقت لاحق على جثة السيدة كامارا المحترقة بشدة ملقاة على سريرها محاطة برائحة المسرع المميزة.

وتم التخلص من جركن وقمع فارغين في الطابق الأرضي وتم التعرف على دماء الضحية على الدرابزين بالقرب من أسفل الدرج.

وخلص فحص الجثة إلى أن كامارا توفيت متأثرة بجراحها في الرقبة والصدر قبل اندلاع الحريق.

ونفى المدعى عليه دخول غرفة النوم المشتعلة لكنه أصيب بحروق في قدمه من مكان قريب من النيران.

وكشف تحليل ملابسه عن أضرار حرارية ناجمة عن التعرض للنيران، حسبما قيل للمحلفين.

وتم فحص سكين المطبخ المخزن وتبين أنه يحتوي على دماء السيدة كامارا.

وقالت جونسون إن هناك مرشحين محتملين فقط يمكن أن يكونا مسؤولين عن وفاة كامارا لأنه لا يوجد دليل على أن أحداً اقتحم المنزل بالقوة وطعنها وأشعل النار قبل أن يغادر دون أن يلاحظه أحد.

وقالت: "ينفي هذا المتهم مسؤوليته عن جريمة القتل، لكن الأدلة الخلفية والأدلة العلمية تشير جميعها إلى تورطه الوحيد في وفاة مريم".

"بينما كان المدعى عليه مصابًا بحرق في قدمه، وشعر محروق في لحيته، وحرق لامع في مؤخرته وقميصه من النوع الثقيل، لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن إسماعيل فعل أي شيء آخر غير النوم في غرفة نومه في تلك الليلة حتى أيقظه والده للخروج من المنزل."

وفي مقابلة مع الشرطة، قال كوروما إنه كان نائماً على الأريكة واستيقظ على صوت إنذار الدخان في الساعة الثالثة صباحاً.

وادعى أنه ركض إلى الطابق العلوي، ولاحظ وجود "دخان أسود في كل مكان" وصرخ في السيدة كامارا لتخرج لكنه لم يحاول الدخول إلى غرفة نومها بسبب "اللهب الكبير".

وأثناء المحاكمة، قام بتغيير روايته قائلاً إن إسماعيل أيقظه في الطابق السفلي وأنه أراد حمايته.

أثناء الاستجواب، نفى طالب المحاسبة إسماعيل القصة حول كونه غير مستقر وقتل والدته بعد قضاء أمسية سيئة مع الوالدين.

واستمعت المحكمة إلى أن علاقة والديه كانت على وشك الانتهاء، وأن كوروما غادر منزل العائلة ليعيش مع امرأة أخرى مرات عدة ثم عاد وطلب المغفرة.

وقيل للمحكمة إنه كانت هناك خلافات متكررة حول المال، ولم تبق السيدة كامارا إلا من أجل ابنها، الذي كان على وشك الالتحاق بالجامعة.

وقالت السيدة جونسون: "دون علم ابنها، أعدت مريم بعض وثائق التأمين على الحياة السخية لصالحه.

"كانت مريم معروفة بأنها امرأة لطيفة وخيرية للغاية وكانت تبحث دائمًا عن الآخرين المحتاجين."

وكانت السيدة كامارا تخطط للقيام برحلة إلى سيراليون حيث كانت تبني منزلا، وأقامت علاقة وثيقة مع رجل آخر.

وقالت لصديقة إنها تخشى أن يقتلها كوروما، وقد رفض مغادرة المنزل.

وقالت السيدة جونسون للمحلفين: "إن الأدلة العلمية، والأدلة على سوء حالة الزواج، وتهديدات المدعى عليه بقتل مريم، والروايات غير المتسقة للمدعى عليه عن سلوكه في تلك الليلة، كلها تشير بشكل قاطع إلى أن المدعى عليه طعن زوجته حتى الموت".
 

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