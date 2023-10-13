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بعد زواجها من حبيب طفولتها رحل... ما اكتشفته إثر وفاته أدخلها في صدمة!

بعد زواجها من حبيب طفولتها رحل... ما اكتشفته إثر وفاته أدخلها في صدمة!













لكن حزنها ازداد سوءًا عندما اكتشفت أنه كان على علاقة غرامية مع امرأة ثانية، وأن زوج عشيقته هو الذي قتله، وفقاً لموقع



اذ تم إطلاق النار على المحامي إيميت كوريغان في موقف سيارات احدى الصيدليات، كجزء من مؤامرة انتقامية.



وترمّلت آشلي من بعدها، وبقيت وحيدة مع أطفالها الخمسة.



وفي الأشهر التي سبقت وفاته، كان كوريغان على علاقة غرامية مع موظفته كاندي هول، التي كانت تبلغ من العمر 40 عامًا.



وقالت زوجته بأنها لاحظت تغييراً واضحاً بتصرفات زوجها في تلك الفترة.



وحُكم على القاتل روب هول بالسجن لمدة 30 عامًا.



أما آشلي فتزوجت مرة أخرى بعد مقتل زوجها، وأنجبت طفلين آخرين من زوجها الجديد. كانت آشلي بويسون تبلغ من العمر 28 عامًا عندما قُتل زوجها الذي أحبته منذ طفولتها.لكن حزنها ازداد سوءًا عندما اكتشفت أنه كان على علاقة غرامية مع امرأة ثانية، وأن زوج عشيقته هو الذي قتله، وفقاً لموقع "ذا صن" اذ تم إطلاق النار على المحامي إيميت كوريغان في موقف سيارات احدى الصيدليات، كجزء من مؤامرة انتقامية.وترمّلت آشلي من بعدها، وبقيت وحيدة مع أطفالها الخمسة.وفي الأشهر التي سبقت وفاته، كان كوريغان على علاقة غرامية مع موظفته كاندي هول، التي كانت تبلغ من العمر 40 عامًا.وقالت زوجته بأنها لاحظت تغييراً واضحاً بتصرفات زوجها في تلك الفترة.وحُكم على القاتل روب هول بالسجن لمدة 30 عامًا.أما آشلي فتزوجت مرة أخرى بعد مقتل زوجها، وأنجبت طفلين آخرين من زوجها الجديد.