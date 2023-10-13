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"الحقونا شقتنا راحت"... أم فلسطينية تنهار باكيةً بعد إصابة أطفالها بجروحٍ خطيرة إثر القصف (فيديو)
منوعات
2023-10-13 | 09:00
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"الحقونا شقتنا راحت"... أم فلسطينية تنهار باكيةً بعد إصابة أطفالها بجروحٍ خطيرة إثر القصف (فيديو)
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سيدة فلسطينية تنهار من البكاء بعدما أصاب القصف منزلها وبناتها.
وفي الفيديو، أخبرت السيدة أنها كانت في المنزل عند الساعة 12 مع بناتها وابنها، عندما انفجر الحائط والشباك والغرفة بأكملها ودخلت الغبار عليهم وطارت بناتها.
عندها، مسكت ابنها واحتضنته لانقاذه من الموت، بينما كانت الفتيات مكسوات بالدم على الأرض وإحداهنّ خرجت رغوة بيضاء من فمها، فصرخت الأم: "الحقونا الحقونا نحن في الطابق الرابع شقتنا راحت".
حاولت أن تجد الإسعاف لكنها لم تتمكن من ذلك، فأخذهم زوجها على دراجة نارية إلى المستشفى.
وكشفت أن "وضع الفتاة الصغيرة الصحي صعب" وهي حاليا في العناية الفائقة، أما الأطفال الآخرين فهم في حالة مستقرة.
واستنجدت السيدة الفلسطينية، الّتي لم يُذكر اسمها، قائلةً: "اطلعوا علينا نحن أبرياء، والله بناتي ما إلهم ذنب في إشي... كلهم أطفال أبرياء يلي راحوا والله ما إلهم ذنب".
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