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في حادثة مأساوية...سقط طفلهما من شرفة الفندق من هذا الطابق!
منوعات
2023-10-13 | 10:31
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في حادثة مأساوية...سقط طفلهما من شرفة الفندق من هذا الطابق!
في حادثة مأساوية...سقط طفلهما من شرفة الفندق من هذا الطابق!
كان الطفل نيكو كارتر، البالغ من العمر عامين، يقضي عطلة في المكسيك مع والديه، عندما شاهدوه بشكل مأساوي وهو يسقط من شرفة الطابق التاسع في الفندق. حيث كان زجاج النافذة غير موجوداً.
ومنذ ذلك الحين، رفع الوالدان الحزينان دعوى قضائية ضد الفندق، بتهمة سوء السلوك والإهمال، بحسب موقع
"ذا صن"
.
فالأبواب الزجاجية المنزلقة، التي تؤدي إلى شرفة ضيقة للغاية، كان بها فجوة كبيرة تكفي لمرور الطفل من خلالها، عن طريق الخطأ.
وقالت والدته المنكوبة: "كان موت ولدنا بلا معنى، وكان من الممكن منعه تمامًا. نحن نريد العدل."
وكان الطفل قد توفي قبل أسابيع قليلة من عيد ميلاده الثاني.
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