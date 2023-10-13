الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق "اوبر" في هذا البلد مرعب!

منوعات
2023-10-13 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق &quot;اوبر&quot; في هذا البلد مرعب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق "اوبر" في هذا البلد مرعب!

أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق "اوبر" في هذا البلد مرعب!

تم القبض على سائق سيارة "اوبر" اغتصب امرأة، بعد أن أوهمها بأنه أنقذها من اعتداء جنسي آخر.

وحُكم على كيري جاساغ البالغ 39 عاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بعد أن تم تصويره وهو يهاجم الضحية في معلم سياحي في فلوريدا.

وكانت المرأة ضحية لاعتداء جنسي منفصل قبل أن يتدخل سائق "أوبر ، وفق موقع "ذا صن".

وقالت المرأة للشرطة إنها اعتقدت في البداية أن جاساغ هو منقذها.

ولكن، بمجرد أن أصبحت الضحية في سيارته، بدأ جاساغ بالحديث الجنسي معها.

وفي نهاية المطاف، قفزت الضحية من السيارة في حالة من الذعر، وبقي المتهم يتّبعها، واغتصبها

آخر الأخبار

منوعات

اغتصاب

سائق

اعتداء

LBCI التالي
من تحت ركام أحد منازل غزة... مدت يدها الضعيفة وانتظرت المساعدة: "لا تقلقي الشباب شغالين"! (فيديو)
شوهدت في وضع "غير مقبول"... القبض على فتاة ذبحت شقيقتيها بمجرفة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-06

اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!

LBCI
فنّ
2023-09-17

"اغتصاب قاصر واعتداءات": فضائح جنسية بالجملة تلاحق الممثل الشهير راسل براند وهكذا رد الأخير!

LBCI
منوعات
2023-08-22

ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!

LBCI
منوعات
2023-08-17

سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:01

آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)

LBCI
منوعات
12:48

انتحار ابن الـ 13 عاماً بسبب "رهاب المدرسة"...وهذه القصة كاملة!

LBCI
منوعات
10:31

في حادثة مأساوية...سقط طفلهما من شرفة الفندق من هذا الطابق!

LBCI
منوعات
09:00

"الحقونا شقتنا راحت"... أم فلسطينية تنهار باكيةً بعد إصابة أطفالها بجروحٍ خطيرة إثر القصف (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعد استشهاد المصور عصام عبدالله... وقفة تضامنية مع الجسم الاعلامي وكلمة مؤثرة من زميل

LBCI
منوعات
2023-10-09

"لقد ذهبت وأنت التالية"... بعد اختفاء المعلمة الشابة تعيش صديقتها في خطر دائم وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
11:48

التحدث مع الأطفال حول سرطان الثدي...وكيفية إخبارهم بالإصابة!

LBCI
صحف اليوم
2023-09-19

صليبا تنسحب... 243 يوماً في اكتشاف "روما من تحت" (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي

LBCI
أخبار لبنان
14:24

سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعد استشهاد المصور عصام عبدالله... وقفة تضامنية مع الجسم الاعلامي وكلمة مؤثرة من زميل

LBCI
أخبار دولية
13:21

مدارس "الأنروا" ملاجئ آمنة من القصف الاسرائيلي..

LBCI
أخبار دولية
13:17

ماذا في آخر الزيارات والتطورات الميدانية في غزة...

LBCI
أخبار دولية
13:13

المسؤول الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان للـLBCI: عدونا يريد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها للضغط على المقاومة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

LBCI
حال الطقس
01:17

أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
11:34

استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:49

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

LBCI
خبر عاجل
11:47

حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة

LBCI
خبر عاجل
09:44

معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة

LBCI
خبر عاجل
11:17

معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More