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أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق "اوبر" في هذا البلد مرعب!

أوهمها بأنه أنقذها من الاغتصاب...ولكن ما فعله معها سائق "اوبر" في هذا البلد مرعب!







وحُكم على كيري جاساغ البالغ 39 عاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بعد أن تم تصويره وهو يهاجم الضحية في معلم سياحي في فلوريدا.



وكانت المرأة ضحية لاعتداء جنسي منفصل قبل أن يتدخل سائق "أوبر ، وفق موقع



وقالت المرأة للشرطة إنها اعتقدت في البداية أن جاساغ هو منقذها.



ولكن، بمجرد أن أصبحت الضحية في سيارته، بدأ جاساغ بالحديث الجنسي معها.



وفي نهاية المطاف، قفزت الضحية من السيارة في حالة من الذعر، وبقي المتهم يتّبعها، واغتصبها تم القبض على سائق سيارة "اوبر" اغتصب امرأة، بعد أن أوهمها بأنه أنقذها من اعتداء جنسي آخر.وحُكم على كيري جاساغ البالغ 39 عاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بعد أن تم تصويره وهو يهاجم الضحية في معلم سياحي في فلوريدا.وكانت المرأة ضحية لاعتداء جنسي منفصل قبل أن يتدخل سائق "أوبر ، وفق موقع "ذا صن" وقالت المرأة للشرطة إنها اعتقدت في البداية أن جاساغ هو منقذها.ولكن، بمجرد أن أصبحت الضحية في سيارته، بدأ جاساغ بالحديث الجنسي معها.وفي نهاية المطاف، قفزت الضحية من السيارة في حالة من الذعر، وبقي المتهم يتّبعها، واغتصبها