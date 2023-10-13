انتحار ابن الـ 13 عاماً بسبب "رهاب المدرسة"...وهذه القصة كاملة!

من تحت ركام أحد منازل غزة... مدت يدها الضعيفة وانتظرت المساعدة: "لا تقلقي الشباب شغالين"! (فيديو)

من تحت ركام أحد منازل غزة... مدت يدها الضعيفة وانتظرت المساعدة: "لا تقلقي الشباب شغالين"! (فيديو)

شوهدت في وضع "غير مقبول"... القبض على فتاة ذبحت شقيقتيها بمجرفة وهذه التفاصيل!