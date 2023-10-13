وفاة رضيعة سقطت عن السرير بعد تركها بدون رقابة... وهذا ما كان يفعله الأب!

تحذير لـ"تيك توك"... ما علاقة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

تحذير لـ"تيك توك"... ما علاقة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

وضع علم فلسطين حول رقبته ثم حصل ما لم يكن متوقعا... طيار كندي من أصول مصرية يدفع ثمن تضامنه!