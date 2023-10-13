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وفاة رضيعة سقطت عن السرير بعد تركها دون رقابة... وهذا ما كان يفعله الأب!

وفاة رضيعة سقطت عن السرير بعد تركها بدون رقابة... وهذا ما كان يفعله الأب!







وكانت الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أشهر نائمة على السرير أثناء تواجد والدها مع ابنه الأكبر. وبحلول الوقت الذي جاء فيه للاطمئنان على الرضيعة، كانت قد سقطت بين السرير والجدار الأسمنتي، ولم تكن تتنفس.



واعترف دورغان بتركه للرضيعة في مكان غير آمن، وبأنه لا يطمئن على الأطفال الا اذا سمع صوتهم يئنون أو يتذمرون.



أما الأم فقالت للشرطة ان ما حدث مع الطفلة كان غير مقصوداً، ولم يكن خطأ الوالد. كان كيفن دورغان يشاهد فيديوهات يوتيوب مع ابنه الصغير، عندما سقطت طفلته الرضيعة عن السرير وماتت، وفقاً لموقع "ميرور" وكانت الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أشهر نائمة على السرير أثناء تواجد والدها مع ابنه الأكبر. وبحلول الوقت الذي جاء فيه للاطمئنان على الرضيعة، كانت قد سقطت بين السرير والجدار الأسمنتي، ولم تكن تتنفس.واعترف دورغان بتركه للرضيعة في مكان غير آمن، وبأنه لا يطمئن على الأطفال الا اذا سمع صوتهم يئنون أو يتذمرون.أما الأم فقالت للشرطة ان ما حدث مع الطفلة كان غير مقصوداً، ولم يكن خطأ الوالد.