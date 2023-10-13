حادث دراجة نارية يؤدي إلى اختفاء أعضاء رجل... انتقلت خصيتيه إلى بطنه!

أصيب شاب إيطالي عشريني بألم مبرح بعد أن أدى حادث دراجة نارية إلى خلع خصيته وانتقالها إلى الجزء العلوي من جسده.

وأفادت صحيفة LiveScience أن الحادث أجبر الغدد التناسلية على الخروج من كيس الصفن، قبل أن تستقر أخيرًا في البطن.

وتم نقل المريض بعد ذلك إلى المستشفى، حيث تم الكشف عن وجود كتلة كبيرة من الدم المتخثر في كيس الصفن، مما منع الأطباء من فحص أعضائه التناسلية بشكل صحيح.

وبعد وقف النزف واستنزاف مخزون الدم، عالج الأطباء الإصابات الأخرى، والتي شملت كسرًا خطيرًا في الحوض.

كما قاموا بالفحص للتأكد من عدم تعرض المسالك البولية لأي ضرر في الحادث.

وساعد الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب في تحديد موقع الخصية، والتي استقرت في بطنه على جهة اليمين، كما يظهر في صور الأشعة السينية.

بعد ذلك، قام الأطباء بإعادة خصيتي الرجل إلى مكانهما من خلال إجراء يسمى تثبيت الخصية (غالبًا ما يستخدم لعلاج الأطفال الذين لا تنزل خصيتهم بشكل كامل أثناء النمو).

بعد ستة أشهر من الحادث، عادت أعضاء الرجل إلى وضعها الطبيعي ولم تؤثر على إنتاج الهرمون والسائل المنوي لديه.