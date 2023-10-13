الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسافة أمان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حادث دراجة نارية يؤدي إلى اختفاء أعضاء رجل... انتقلت خصيتيه إلى بطنه!

منوعات
2023-10-13 | 15:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حادث دراجة نارية يؤدي إلى اختفاء أعضاء رجل... انتقلت خصيتيه إلى بطنه!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حادث دراجة نارية يؤدي إلى اختفاء أعضاء رجل... انتقلت خصيتيه إلى بطنه!

أصيب شاب إيطالي عشريني بألم مبرح بعد أن أدى حادث دراجة نارية إلى خلع خصيته وانتقالها إلى الجزء العلوي من جسده.
 
وأفادت صحيفة LiveScience أن الحادث أجبر الغدد التناسلية على الخروج من كيس الصفن، قبل أن تستقر أخيرًا في البطن.
 
وتم نقل المريض بعد ذلك إلى المستشفى، حيث تم الكشف عن وجود كتلة كبيرة من الدم المتخثر في كيس الصفن، مما منع الأطباء من فحص أعضائه التناسلية بشكل صحيح.
 
وبعد وقف النزف واستنزاف مخزون الدم، عالج الأطباء الإصابات الأخرى، والتي شملت كسرًا خطيرًا في الحوض.
 
كما قاموا بالفحص للتأكد من عدم تعرض المسالك البولية لأي ضرر في الحادث.
 
وساعد الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب في تحديد موقع الخصية، والتي استقرت في بطنه على جهة اليمين، كما يظهر في صور الأشعة السينية.
 
بعد ذلك، قام الأطباء بإعادة خصيتي الرجل إلى مكانهما من خلال إجراء يسمى تثبيت الخصية (غالبًا ما يستخدم لعلاج الأطفال الذين لا تنزل خصيتهم بشكل كامل أثناء النمو).
 
بعد ستة أشهر من الحادث، عادت أعضاء الرجل إلى وضعها الطبيعي ولم تؤثر على إنتاج الهرمون والسائل المنوي لديه.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

حادث

دراجة نارية

اختفاء

أعضاء تناسلية

خصيتين

رجل

إيطالي

أطباء

كيس الصفن.

LBCI التالي
تحذير لـ"تيك توك"... ما علاقة الحرب بين إسرائيل وحماس؟
وضع علم فلسطين حول رقبته ثم حصل ما لم يكن متوقعا... طيار كندي من أصول مصرية يدفع ثمن تضامنه!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-09-18

التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث إنزلاق دراجة نارية على طريق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
فنّ
2023-09-05

بعد تعرضه لحادث دراجة نارية... الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز يخضع لعملية جراحية!

LBCI
فنّ
2023-09-04

الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز في حال "مقلقة" بعد حادث دراجة نارية

LBCI
منوعات
2023-08-21

اصطدم بكلبٍ أثناء ركوبه دراجة نارية... وفاة مؤثر شاب في حادث مروع! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:11

في ظروف استثنائية... صحافي يرزق بمولودٍ أثناء القصف في غزة (فيديو)

LBCI
منوعات
16:11

فلسطيني يُقبّل يد والدته وهي تحت ركام منزلها... مشهد مُفجع هزّ مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:56

بعد اختطافها من قريتها... العثور على مراهقة تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين!

LBCI
منوعات
15:31

مراهق متهم باغتصاب عدد من الفتيات...ولهذا السبب بكى في المحكمة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:11

في ظروف استثنائية... صحافي يرزق بمولودٍ أثناء القصف في غزة (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-14

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
منوعات
12:48

انتحار ابن الـ 13 عاماً بسبب "رهاب المدرسة"...وهذه القصة كاملة!

LBCI
أخبار دولية
2023-10-03

قتلى جراء حريق في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

بيروت تستضيف معرض الكتاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي

LBCI
أخبار لبنان
14:24

سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:37

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

LBCI
حال الطقس
01:17

أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
11:34

استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:49

إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!

LBCI
خبر عاجل
11:47

حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة

LBCI
خبر عاجل
11:17

معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
09:44

معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More