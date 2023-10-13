بعد اختطافها من قريتها... العثور على مراهقة تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين!

أعلن مسؤولون في الهند أنه تم اختطاف فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من منطقة أوباون في منطقة باليا بولاية أوتار براديش، وتم نقلها إلى كارناتاكا، حيث تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين تقريبًا.

وتمكنت الشرطة من إنقاذ الفتاة يوم الأربعاء، كما تم إلقاء القبض على المتهم وإيداعه السجن.

ويُزعم أن الفتاة اختطفت على يد رجل يبلغ من العمر 20 عامًا من قريتها ليلة 14 آب، بحسب موقع India Today

وقالت الفتاة في إفادتها للشرطة إن المتهم اختطفها وأخذها إلى منطقة كارناتاكا حيث اغتصبها لمدة شهرين تقريبًا، بحسب الضابط.