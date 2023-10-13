فلسطيني يُقبّل يد والدته وهي تحت ركام منزلها... مشهد مُفجع هزّ مواقع التواصل! (فيديو)

انتشر مشهد مُفجع على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب فلسطيني يُقبّل يد والدته وهي تحت ركام منزلها في غزة.

وشوهد الرجل مع مجموعة من الناس فوق الركام الّذي خلّفته المواجهة الفلسطينية-الاسرائيلية، وهو يمسك يد والدته ويقبلها إلى جانب رجال الإسعاف.

ويُذكر أن الحرب القائمة والمدمرة بين حركة حماس وإسرائيل تفاقمت بقوة ليل الجمعة خلال الأسبوع الفائت، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الناس الأبرياء.