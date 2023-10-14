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رائحة "سمك قديم" كريهة غزت غرفة نومها لمدة أسابيع... مصدر الرائحة الخطير أرعبها!

منوعات
2023-10-14 | 05:42
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رائحة &quot;سمك قديم&quot; كريهة غزت غرفة نومها لمدة أسابيع... مصدر الرائحة الخطير أرعبها!
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رائحة "سمك قديم" كريهة غزت غرفة نومها لمدة أسابيع... مصدر الرائحة الخطير أرعبها!

رائحة "سمك قديم" كريهة غزت غرفة نومها لمدة أسابيع... مصدر الرائحة الخطير أرعبها!

قامت شابة في اسكتلندا بطلب المشورة بعد أن فاحت في غرفة نومها الزوجية رائحة السمك القديم لمدة أسابيع.

والآن، تتمنى كلوديا أندرسون، 26 عامًا، لو أنها لم تنتظر، وتبذل قصارى جهدها لتحذير الآخرين من السبب المقلق وراء الرائحة المقرفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وما كان يقلق أندرسون ربما كان شيئًا محرجًا، تبين في الواقع أنه شيء خطير للغاية - فالرائحة الكريهة كانت ناجمة عن مشكلة كهربائية كان من الممكن أن تسبب حريقًا في منزلها.

ونشرت الزوجة الخجولة، على  تيك توك، مقطع فيديو لقصتها التحذيرية أواخر الشهر الفائت والذي حصد منذ ذلك الحين أكثر من 33000 مشاهدة.

"رائحة مريبة في غرفة نومك؟ "اتصل بالكهربائي !!!" ، كتبت في التعليق على الفيديو الخاص بها.

وقالت: "هذا شيء لم أكن أعرفه عن خطر الحريق الكهربائي المحتمل حتى حدث لي".

وروت لمشاهديها: "لبضعة أسابيع، كنت أنا وزوجي ندخل إلى غرفة نومنا ونفكر: يا إلهي، رائحة السمك كريهة في غرفة نومنا".

ورغم أن الرائحة كانت غير عادية، إلا أنها قالت إنها لا تريد أن تخبر أحداً عنها لأنها كانت "محرجة بعض الشيء".

واعتقدت أن سباكتها قد تكون مصدر الرائحة، ولكن بعد فحص حمامها، لم تجد السبب.

وقالت: "لذا قمنا بإزالة المنحنى على شكل حرف U من الحوض، وتأكدنا من أن المرحاض نظيف للغاية، وقمنا بتنظيف فتحة التوصيل في الدش ... كل شيء، لكن الرائحة لم تزل".

ثم استشارت غوغل لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الوصول إلى أصل الرائحة الكريهة.

وأخيرًا، ألمعت فكرة في رأسها عندما قرأت أن مشكلة كهربائية قد تكون السبب وراء الرائحة.

وقالت: "لم أكن لأتخيل أبدًا أن هذا هو السبب ... على الإطلاق".

وتتذكر قائلة: "لذلك قمت بمراسلة صهري الذي يعمل كهربائيًا، وقال: نعم، ربما هذا شيء يجب عليك فحصه".

ولحسن الحظ، كان والد زوجها أيضًا يعمل كهربائيًا، لذلك اتصلت به لتفقد منزلها وأكد أن صندوق المصاهر هو مصدر المشكلة.

وقالت: "كان هناك سلك تم فصله، ولا أعرف ما إذا كان بإمكانك رؤيته ولكنه كان في الواقع يذيب البلاستيك الموجود داخل المقبس".

"انظر إلى ذلك. هذا مرعب!"، وأضافت: "كنا محظوظين للغاية لأننا عثرنا على ذلك قبل أن تشتعل فيه النيران".

وحثت الناس على الاتصال بالكهربائي على الفور إذا شموا رائحة مريبة".

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