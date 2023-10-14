4min

لن تصدقوا ماذا فعل هذا الرجل لاستعادة سيارة زوجته المسروقة... لجأ إلى السماء؟! (صورة)

لن تصدقوا ماذا فعل هذا الرجل لاستعادة سيارة زوجته المسروقة... لجأ إلى السماء؟! (صورة)







وكان بوب بينيو، 61 عامًا، صاحب شركة Aerial Banners Inc.، غاضبًا جدًا من السرقة التي حصلت في 21 أيلول الفائت، لدرجة أنه أرسل طائرة فوق ميامي تجر لافتة غير عادية مكتوب عليها: "مكافأة رولز رويس الأرجوانية المسروقة..." انطلقت الرسالة متبوعة برقم هاتف بوب المحمول، وفق ما نقل موقع



وبعد دقائق من وصول زوجته أولغا بينيو، 41 عامًا، وطفليهما الصغيرين إلى منزلهم المواجه للبحر، اقتحم اللصوص المرآب.



وبعد الساعة الثالثة عصرًا بقليل، سجلت كاميرا أمنية لأحد الجيران رجلين يسيران في الممر، ثم يمكن رؤية السيارة المحببة على قلب أولغا ذات الحواف المصنوعة من الكروم والجزء الداخلي من الجلد الأبيض وهي تخرج.



وقال بوب إن سرقات السيارات المتطورة كثرت في الآونة الأخيرة بالحي الراقي.



ويعتقد المحققون أن اللصوص قاموا باستنساخ جهاز التحكم عن بعد في المرآب.



وترك اللصوص وراءهم سيارة أستون مارتن فانكويش وسيارة شيفيل موديل 1970.



وكان مفتاح سيارة أستون الذي تبلغ قيمته 1500 دولار مفقودًا، ويشتبه بوب في أن الرجال حاولوا أولاً سرقة السيارة الرياضية لكنهم لم يتمكنوا من معرفة كيفية تشغيلها.



وبعد أن اتصلت زوجته مذعورة، تواصل مع الشرطة وهرع إلى المنزل.



كما تلقى مكالمة هاتفية من زوجته السابقة، التي قالت إن زوجها الجديد قد اكتشف للتو سيارة الشبح الخاصة بهم وهي تسير بسرعة شمالًا في شارع بيسكين وتتحرك داخل وخارج حركة المرور.



وقال: "فكرت على الفور أنني سأقود طائرة ومعي رسالة تعرض مكافأة قدرها 5000 دولار".



وبحلول الساعة الخامسة مساءً، كانت إحدى طائراته تحلق في سماء ميامي وفورت لودرديل.



وقال رجل الأعمال الذي يبيع الدراجات النارية والطائرات مازحا: "عندما تمتلك الشركة، يمكنك رفع تلك اللافتات في الهواء بسرعة كبيرة".



وطارت الطائرة لمدة يومين وتدفق أكثر من 300 اتصال للتبليغ.



كما اتصل رجل من رقم مجهول وقال إنه شاهد سيارة الرولز رويس المعروضة للإيجار على تيليغرام، فاقترح أن يستأجرها ليعيدها لصاحبها.



وافق بوب، لكن اللصوص المتوترين تراجعوا، وأخبروا الرجل أنهم قرروا شحنها إلى كاليفورنيا، حيث قد يكون من الأسهل تفريغها.



ووصل التحقيق إلى طريق مسدود حتى تلقى بوب مكالمة هاتفية في الساعة 11:30 مساء 23 أيلول.



"وقالت له الشابة التي اتصلت: "أعرف مكان سيارتك، أنا أنظر إليها الآن من نافذتي"، كما قالت إنها لا تهتم بالمال... "أنا غاضبة من أن شخصًا ما اقتحم منزلك وسرق شيئًا خاصًا لزوجتك"، وقال بوب: "لقد تحدثت معها مرات عدة، ولم تطلب المكافأة ولو مرة واحدة".



ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وعثرت على سيارة الرولز رويس مركونة في ساحة انتظار خارجية في جزء تقريبي من فورت لودرديل.



وقال بوب: "تشتهر المنطقة بالمجرمين الذين يقومون بإيقاف السيارات المسروقة لفترة تهدئة لمعرفة ما إذا كان هناك جهاز تعقب GPS".



وعلى الرغم من أن السيارة لم تتضرر، إلا أن أكثر من 23 ألف دولار من الأشياء الثمينة قد اختفت من داخلها، بما في ذلك محفظة هيرميس بقيمة 18 ألف دولار، وزوج من النظارات الشمسية من شانيل، ووشاح من ماركة لويس فويتون، وفقًا لتقرير الشرطة.



ويُعتقد أن اللصوص، الذين كانوا يقودون سيارة مرسيدس فضية اللون، مرتبطون بسلسلة من سرقات السيارات في حي بينيو.



قام رجل أعمال من ولاية فلوريدا بالتوجه بنداء في السماء لمطاردة سيارة رولز رويس النادرة التي تملكها زوجته بعد أن سرق لصوص السيارة الكوبيه الفاخرة التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار من مرآب منزلهم في وضح النهار.وكان بوب بينيو، 61 عامًا، صاحب شركة Aerial Banners Inc.، غاضبًا جدًا من السرقة التي حصلت في 21 أيلول الفائت، لدرجة أنه أرسل طائرة فوق ميامي تجر لافتة غير عادية مكتوب عليها: "مكافأة رولز رويس الأرجوانية المسروقة..." انطلقت الرسالة متبوعة برقم هاتف بوب المحمول، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبعد دقائق من وصول زوجته أولغا بينيو، 41 عامًا، وطفليهما الصغيرين إلى منزلهم المواجه للبحر، اقتحم اللصوص المرآب.وبعد الساعة الثالثة عصرًا بقليل، سجلت كاميرا أمنية لأحد الجيران رجلين يسيران في الممر، ثم يمكن رؤية السيارة المحببة على قلب أولغا ذات الحواف المصنوعة من الكروم والجزء الداخلي من الجلد الأبيض وهي تخرج.وقال بوب إن سرقات السيارات المتطورة كثرت في الآونة الأخيرة بالحي الراقي.ويعتقد المحققون أن اللصوص قاموا باستنساخ جهاز التحكم عن بعد في المرآب.وترك اللصوص وراءهم سيارة أستون مارتن فانكويش وسيارة شيفيل موديل 1970.وكان مفتاح سيارة أستون الذي تبلغ قيمته 1500 دولار مفقودًا، ويشتبه بوب في أن الرجال حاولوا أولاً سرقة السيارة الرياضية لكنهم لم يتمكنوا من معرفة كيفية تشغيلها.وبعد أن اتصلت زوجته مذعورة، تواصل مع الشرطة وهرع إلى المنزل.كما تلقى مكالمة هاتفية من زوجته السابقة، التي قالت إن زوجها الجديد قد اكتشف للتو سيارة الشبح الخاصة بهم وهي تسير بسرعة شمالًا في شارع بيسكين وتتحرك داخل وخارج حركة المرور.وقال: "فكرت على الفور أنني سأقود طائرة ومعي رسالة تعرض مكافأة قدرها 5000 دولار".وبحلول الساعة الخامسة مساءً، كانت إحدى طائراته تحلق في سماء ميامي وفورت لودرديل.وقال رجل الأعمال الذي يبيع الدراجات النارية والطائرات مازحا: "عندما تمتلك الشركة، يمكنك رفع تلك اللافتات في الهواء بسرعة كبيرة".وطارت الطائرة لمدة يومين وتدفق أكثر من 300 اتصال للتبليغ.كما اتصل رجل من رقم مجهول وقال إنه شاهد سيارة الرولز رويس المعروضة للإيجار على تيليغرام، فاقترح أن يستأجرها ليعيدها لصاحبها.وافق بوب، لكن اللصوص المتوترين تراجعوا، وأخبروا الرجل أنهم قرروا شحنها إلى كاليفورنيا، حيث قد يكون من الأسهل تفريغها.ووصل التحقيق إلى طريق مسدود حتى تلقى بوب مكالمة هاتفية في الساعة 11:30 مساء 23 أيلول."وقالت له الشابة التي اتصلت: "أعرف مكان سيارتك، أنا أنظر إليها الآن من نافذتي"، كما قالت إنها لا تهتم بالمال... "أنا غاضبة من أن شخصًا ما اقتحم منزلك وسرق شيئًا خاصًا لزوجتك"، وقال بوب: "لقد تحدثت معها مرات عدة، ولم تطلب المكافأة ولو مرة واحدة".ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وعثرت على سيارة الرولز رويس مركونة في ساحة انتظار خارجية في جزء تقريبي من فورت لودرديل.وقال بوب: "تشتهر المنطقة بالمجرمين الذين يقومون بإيقاف السيارات المسروقة لفترة تهدئة لمعرفة ما إذا كان هناك جهاز تعقب GPS".وعلى الرغم من أن السيارة لم تتضرر، إلا أن أكثر من 23 ألف دولار من الأشياء الثمينة قد اختفت من داخلها، بما في ذلك محفظة هيرميس بقيمة 18 ألف دولار، وزوج من النظارات الشمسية من شانيل، ووشاح من ماركة لويس فويتون، وفقًا لتقرير الشرطة.ويُعتقد أن اللصوص، الذين كانوا يقودون سيارة مرسيدس فضية اللون، مرتبطون بسلسلة من سرقات السيارات في حي بينيو.