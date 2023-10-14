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وجدوا جثتها ملفوفة في ستارة حمام ومنشفة... وحبيبها أكد: لم أقصد أن أفعل ذلك!

وجدوا جثتها ملفوفة في ستارة حمام ومنشفة... وحبيبها أكد: لم أقصد أن أفعل ذلك!







وأُدين إشعياء غرين، 19 عامًا، في آب 2022 بقتل غابرييل بولتون البالغة من العمر 18 عامًا، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للدائرة الرابعة في فلوريدا في بيان صحفي صدر في 6 تشرين الأول، وفق ما نقل موقع



وقالت والدة بولتون، نيكول بولتون، في المحكمة قبل أن يصدر القاضي الحكم على غرين: "عندما كان أطفالنا صغارًا، كنا نقول لهم دائمًا: لا توجد أشياء مثل الوحوش، هذه كذبة. لقد تم أخذ ابنتي من قبل أحدهم".



وأخبر غرين المحققين أن الهجوم وقع في 19 أيلول 2022، بعد تصاعد الخلاف بين الثنائي أثناء وجود بولتون في الحمام، وفقًا للبيان. واعترف بأنه قام بإمساك جسم معدني وضربها به بشكل متكرر قبل أن يسحب جثة بولتون من الحمام إلى غرفة النوم ويغطيها.



وعندما وصل المستجيبون الأوائل إلى مكان الحادث، وجدوا جثة بولتون ملفوفة في ستارة حمام ومنشفة، وعليها علامات صدمة "واضحة" في رأسها، وفقًا لمكتب المدعي العام بالولاية.



وبحلول ذلك الوقت، كان غرين قد فر من مكان الحادث، ولكن والدته كانت هناك.



وقالت والدة غرين للمحققين إن ابنها اتصل بها في وقت سابق من ذلك الصباح قائلاً إنه منزعج من بولتون، وأضاف "لم أقصد أن أفعل ذلك"، كما جاء في البيان.



ورداً على ذلك، ذهبت إلى المنزل، حيث زعمت أن غرين قال مرة أخرى إنه "لم يكن يقصد القيام بذلك" ويقال إنه أدلى بتعليقات انتحارية.



وتم العثور على غرين بعد وقت قصير في مكان مختلف وتم اعتقاله بعد اعترافه بجريمة القتل أثناء الاستجواب. وأخبر غرين أيضًا المحققين أنه وبولتون كانا يتواعدان لمدة عام تقريبًا وأنه كان يسيء إليها جسديًا وعقليًا.



ووفقًا لـ WJXT، قال زوج والدة بولتون، ألين نيكلسون، في وقفة احتجاجية العام الفائت إن ابنة زوجته كانت لديها خطط للانضمام إلى الجيش وتأمل أن تصبح في يوم من الأيام مدعية عامة للمنطقة.



وقالت والدة بولتون لـWJXT في ذلك الوقت إن ابنتها "لم تكن خجولة على الإطلاق. لقد كانت قوية الإرادة للغاية وذكية جدًا".

قالت السلطات إن رجلاً من فلوريدا حُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة 50 عامًا لقتل صديقته المراهقة خلال مشاجرة داخل منزل في جاكسونفيل.وأُدين إشعياء غرين، 19 عامًا، في آب 2022 بقتل غابرييل بولتون البالغة من العمر 18 عامًا، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للدائرة الرابعة في فلوريدا في بيان صحفي صدر في 6 تشرين الأول، وفق ما نقل موقع PEOPLE وقالت والدة بولتون، نيكول بولتون، في المحكمة قبل أن يصدر القاضي الحكم على غرين: "عندما كان أطفالنا صغارًا، كنا نقول لهم دائمًا: لا توجد أشياء مثل الوحوش، هذه كذبة. لقد تم أخذ ابنتي من قبل أحدهم".وأخبر غرين المحققين أن الهجوم وقع في 19 أيلول 2022، بعد تصاعد الخلاف بين الثنائي أثناء وجود بولتون في الحمام، وفقًا للبيان. واعترف بأنه قام بإمساك جسم معدني وضربها به بشكل متكرر قبل أن يسحب جثة بولتون من الحمام إلى غرفة النوم ويغطيها.وعندما وصل المستجيبون الأوائل إلى مكان الحادث، وجدوا جثة بولتون ملفوفة في ستارة حمام ومنشفة، وعليها علامات صدمة "واضحة" في رأسها، وفقًا لمكتب المدعي العام بالولاية.وبحلول ذلك الوقت، كان غرين قد فر من مكان الحادث، ولكن والدته كانت هناك.وقالت والدة غرين للمحققين إن ابنها اتصل بها في وقت سابق من ذلك الصباح قائلاً إنه منزعج من بولتون، وأضاف "لم أقصد أن أفعل ذلك"، كما جاء في البيان.ورداً على ذلك، ذهبت إلى المنزل، حيث زعمت أن غرين قال مرة أخرى إنه "لم يكن يقصد القيام بذلك" ويقال إنه أدلى بتعليقات انتحارية.وتم العثور على غرين بعد وقت قصير في مكان مختلف وتم اعتقاله بعد اعترافه بجريمة القتل أثناء الاستجواب. وأخبر غرين أيضًا المحققين أنه وبولتون كانا يتواعدان لمدة عام تقريبًا وأنه كان يسيء إليها جسديًا وعقليًا.ووفقًا لـ WJXT، قال زوج والدة بولتون، ألين نيكلسون، في وقفة احتجاجية العام الفائت إن ابنة زوجته كانت لديها خطط للانضمام إلى الجيش وتأمل أن تصبح في يوم من الأيام مدعية عامة للمنطقة.وقالت والدة بولتون لـWJXT في ذلك الوقت إن ابنتها "لم تكن خجولة على الإطلاق. لقد كانت قوية الإرادة للغاية وذكية جدًا".