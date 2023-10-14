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دعاها لاحتساء مشروب فأكلت كمية هائلة من المحار... وقبل أن تصل الفاتورة هذا ما فعله بها! (فيديو)

دعاها لاحتساء مشروب فأكلت كمية هائلة من المحار... وقبل أن تصل الفاتورة هذا ما فعله بها! (فيديو)







ومن المفترض أن الرجل لم يتناول سوى مشروب واحد - حيث كان انطباعه أنه لن يتم طلب أي طعام - فقط ليرى المحار يقدم على الطاولة طبقًا تلو الآخر.



وبحسب ما ورد اعتذر لاستخدام الحمام قبل نهاية الوجبة ثم غادر الموعد - ويُزعم أنه ترك لها فاتورة بقيمة 184 دولارًا.



"لماذا يقول إنه كان ذاهبا إلى الحمام ولم يعد أبدًا؟ ... لقد مرت 10، 20، 30 دقيقة"، قالت الشابة لمتابعيها في الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة.



وتابعت: "عندما وصل الطبق الرابع، كان ينظر إلي بجنون. لم أهتم... كان علي أن أفعل ذلك. كان الطعام جيدا."



ووقع الحادث المعني في Fontaine’s Oyster House - ومن المسلم به أن الموظفين كانوا مندهشين من الطريقة التي التهمت فيها هذه الكمية من الطعام المثير للشهوة الجنسية.



وقال المدير العام كيلسي فلاناغان لمجلة رولينغ ستون: "سأقول، هذه المرة الأولى التي تأكل فيها أنثى واحدة هذا القدر من الطعام... إنه أمر مثير للإعجاب للغاية."



ولكن مرة أخرى، يبدو أن الأمر لم يكن غريبًا إلى هذا الحد.



وفي الفيديو واسع الانتشار، أظهرت الشابة أيضًا لقطات زعمت أنها كانت عبارة عن رسائل نصية بينها وبين الرجل وهي تتذمر من أنه لن يغطي الوجبة.



"لقد عرضت أن أخرجك لتناول المشروبات وأنت طلبت كل هذا الطعام" ، كتب رفيقها قبل أن يعرض عليها تغطية ثمن الكوكتيلات، "يمكنني أن أحول لك المبلغ الإجمالي للمشروبات."



@equanaaa #hebrokeyallendofstory #fontainesoysterhouse #oysters ♬ original sound - EquanaB تعرضت امرأة من أتلانتا للسخرية عبر الإنترنت بعد أن نشرت مقطع فيديو على تيك توك تظهر في وهي تأكل 48 محارًا تليها كعكة السلطعون ومقبلات البطاطا الحمراء أثناء وجودها في موعد مع رجل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ومن المفترض أن الرجل لم يتناول سوى مشروب واحد - حيث كان انطباعه أنه لن يتم طلب أي طعام - فقط ليرى المحار يقدم على الطاولة طبقًا تلو الآخر.وبحسب ما ورد اعتذر لاستخدام الحمام قبل نهاية الوجبة ثم غادر الموعد - ويُزعم أنه ترك لها فاتورة بقيمة 184 دولارًا."لماذا يقول إنه كان ذاهبا إلى الحمام ولم يعد أبدًا؟ ... لقد مرت 10، 20، 30 دقيقة"، قالت الشابة لمتابعيها في الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة.وتابعت: "عندما وصل الطبق الرابع، كان ينظر إلي بجنون. لم أهتم... كان علي أن أفعل ذلك. كان الطعام جيدا."ووقع الحادث المعني في Fontaine’s Oyster House - ومن المسلم به أن الموظفين كانوا مندهشين من الطريقة التي التهمت فيها هذه الكمية من الطعام المثير للشهوة الجنسية.وقال المدير العام كيلسي فلاناغان لمجلة رولينغ ستون: "سأقول، هذه المرة الأولى التي تأكل فيها أنثى واحدة هذا القدر من الطعام... إنه أمر مثير للإعجاب للغاية."ولكن مرة أخرى، يبدو أن الأمر لم يكن غريبًا إلى هذا الحد.وفي الفيديو واسع الانتشار، أظهرت الشابة أيضًا لقطات زعمت أنها كانت عبارة عن رسائل نصية بينها وبين الرجل وهي تتذمر من أنه لن يغطي الوجبة."لقد عرضت أن أخرجك لتناول المشروبات وأنت طلبت كل هذا الطعام" ، كتب رفيقها قبل أن يعرض عليها تغطية ثمن الكوكتيلات، "يمكنني أن أحول لك المبلغ الإجمالي للمشروبات."