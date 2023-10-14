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عثروا على بقايا هيكلها العظمي بعد ست سنوات من اختفائها في هذه النقطة... وهذه هوية المشتبه به!

عثروا على بقايا هيكلها العظمي بعد ست سنوات من اختفائها في هذه النقطة... وهذه هوية المشتبه به!







ريتشارد ساتشويل، 57 عامًا، محتجز لدى الشرطة منذ يوم الخميس – عندما تم اعتقاله للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وفق ما نقل موقع



وتم العثور على بقايا الهيكل العظمي لتينا، والتي يُعتقد أنها محنطة وملفوفة بالبلاستيك الأسود، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أسفل منزل في يوغال، كورك.



وكانت ساتشويل، وهي في الأصل من فيرموي، تبلغ من العمر 45 عامًا عندما شوهدت آخر مرة على قيد الحياة في آذار 2017.



وظهر السيد ساتشويل في محكمة كاشيل في مقاطعة تيبيراري صباح السبت.



وقال المحقق غاردا ديفيد كيليهر، من محطة كوبه غاردا، للمحكمة إنه اعتقل ساتشويل في الساعة 7.34 مساءً يوم الجمعة قبل أن يتهمه بالقتل في الساعة 8.07 مساءً.



وتم حبسه احتياطيًا للمثول مرة أخرى أمام محكمة مقاطعة كلونميل في الساعة 10:30 صباحًا يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول.



وقدم محامي الدفاع إيدي بيرك طلبًا للحصول على مساعدة قانونية نيابة عن السيد ساتشويل، وقد وافقت عليه القاضية ميريام والش.



وقيل للمحكمة إن السيد ساتشويل عاطل عن العمل.



وأوصى السيد بيرك أيضًا بأن يتلقى السيد ساتشويل رعاية طبية في السجن، ووافق القاضي والش على الطلب.



وقدم السيد بيرك طلبًا رسميًا لإيداع السيد ساتشويل احتياطيًا في سجن كورك بدلاً من السجن القريب في ليمريك.



وقالت القاضية إن هذا ليس من اختصاصها، لكنها قالت إن الحكام يمكنهم اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم.

مثل زوج أمام المحكمة اليوم متهمًا بقتل زوجته تينا ساتشويل، التي تم العثور على بقايا هيكلها العظمي في أيرلندا بعد ست سنوات من اختفائها.ريتشارد ساتشويل، 57 عامًا، محتجز لدى الشرطة منذ يوم الخميس – عندما تم اعتقاله للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل. وتم العثور على بقايا الهيكل العظمي لتينا، والتي يُعتقد أنها محنطة وملفوفة بالبلاستيك الأسود، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أسفل منزل في يوغال، كورك.وكانت ساتشويل، وهي في الأصل من فيرموي، تبلغ من العمر 45 عامًا عندما شوهدت آخر مرة على قيد الحياة في آذار 2017.وظهر السيد ساتشويل في محكمة كاشيل في مقاطعة تيبيراري صباح السبت.وقال المحقق غاردا ديفيد كيليهر، من محطة كوبه غاردا، للمحكمة إنه اعتقل ساتشويل في الساعة 7.34 مساءً يوم الجمعة قبل أن يتهمه بالقتل في الساعة 8.07 مساءً.وتم حبسه احتياطيًا للمثول مرة أخرى أمام محكمة مقاطعة كلونميل في الساعة 10:30 صباحًا يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول.وقدم محامي الدفاع إيدي بيرك طلبًا للحصول على مساعدة قانونية نيابة عن السيد ساتشويل، وقد وافقت عليه القاضية ميريام والش.وقيل للمحكمة إن السيد ساتشويل عاطل عن العمل.وأوصى السيد بيرك أيضًا بأن يتلقى السيد ساتشويل رعاية طبية في السجن، ووافق القاضي والش على الطلب.وقدم السيد بيرك طلبًا رسميًا لإيداع السيد ساتشويل احتياطيًا في سجن كورك بدلاً من السجن القريب في ليمريك.وقالت القاضية إن هذا ليس من اختصاصها، لكنها قالت إن الحكام يمكنهم اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم.