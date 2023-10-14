طرق الشرطي على الباب والنافذة وسمعها تقول "لديه مسدس" ثم انطلقت 3 رصاصات... قصة مأساوية وهذه تفاصيلها!

ألقي القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد أن زعمت السلطات أنه أطلق النار على زوجته مما أدى إلى مقتلها الأسبوع الفائت عندما طرق أحد الضباط الباب الأمامي وأعلن عن نفسه، وفق ما نقل موقع PEOPLE
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ووقع إطلاق النار يوم الجمعة في منزل الزوجين في فيش ليك تاونشيب، الذي يقع على بعد حوالي 55 ميلاً شمال سانت بول.
وفي شكوى جنائية، استعرضها موقع PEOPLE، أكد مكتب عمدة مقاطعة شيساغو أن سارة جين كاردا البالغة من العمر 35 عامًا قُتلت على يد زوجها مايك لاري كاردا البالغ من العمر 39 عامًا. وقال المحققون إن مايك كان لديه قضية عنف منزلي معلقة تتعلق بسارة وقت وفاتها، بالإضافة إلى أمر عنف منزلي بعدم الاتصال ضده.
ويوم الجمعة، بعد الساعة 12 ظهرًا بقليل، تم استدعاء مكتب الشريف إلى منزل الزوجين بعد إخباره بوجود "عدد كبير من الأسلحة" داخل المنزل وأن هناك أشخاصًا يتشاجرون، وفقًا للشكوى.
وصعد أحد رجال الشرطة إلى المنزل وسمع صوت رجل. طرق الباب الأمامي وأعلن أنه نائب شريف، لكن لم يكن هناك رد.
وجاء في الشكوى أن النائب طرق بعد ذلك نافذة قريبة وسمع صوت امرأة تقول "لديه مسدس"، وبينما كان يتراجع عن النافذة، اخترقت ثلاث رصاصات الزجاج "على مستوى الرأس".
وتم استدعاء فريق SWAT ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، وقالت السلطات إنهم اضطروا إلى استخدام الشرطة K-9 وطائرة بدون طيار لإخراج مايك من المنزل، وفقًا للشكوى، وبحسب ما ورد رفض الخروج من المنزل.
وجاء في الشكوى أن التشريح الأولي للجثة كشف أن سارة أصيبت بثلاث طلقات نارية في الرأس.
وفي منشور على فيسبوك، زعم مكتب عمدة مقاطعة إيسانتي أن وفاة سارة، التي كانت ممرضة مسجلة في إصلاحية المقاطعة منذ عام 2014، كانت نتيجة للعنف المنزلي.
وجاء في البيان: "قلوبنا مكسورة ووكالتنا مدمرة ونحن نحزن على فقدان زميلنا الموظفة والشريكة والصديقة، لا يمكن للكلمات أن تصف بشكل كامل الصدمة والألم الذي تشعر به وكالتنا ومجتمعنا. أفكارنا وصلواتنا وتعازينا مع عائلة سارة وأصدقائها".
وقال مكتب الشريف إن تشرين الأول هو شهر التوعية حول العنف المنزلي، وهذا "الحدث المأساوي هو تذكير لنا جميعا".
وتم احتجاز مايك بتهمة القتل من الدرجة الثانية، ومحاولة القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء من الدرجة الثانية بسلاح خطير، وفقًا للشكوى. وهو محتجز بكفالة بقيمة مليوني دولار ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 24 تشرين الأول.
وليس من الواضح ما إذا كان قد قدم التماسًا أو استعان بمحامي للتحدث نيابة عنه.
وتم إنشاء حملة GoFundMe بواسطة أحباء سارة للمساعدة في تعويض نفقات الجنازة.
وقالت ميليسا ستوكنيس، شقيقة سارة، على صفحة جمع التبرعات: "بعد 17 عامًا من تقديم الحب والدعم غير المشروط، أنهى الشخص الذي كان ينبغي أن تثق به أكثر من غيرها حياتها".
وتم وصف سارة في GoFundMe بأنها شخص يحب الموسيقى والتواجد في الهواء الطلق وقضاء الوقت مع كلابها وأبناء إخوتها.
وسيتم التبرع بالباقي من العائدات لمشروع العنف المنزلي.