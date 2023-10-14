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اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!

منوعات
2023-10-14 | 15:04
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اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!
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اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!

اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!

قالت الشرطة إن رجلاً من ولاية بنسلفانيا اتُهم بإطلاق النار وقتل امرأة، كان قد اتصل برقم الطوارئ وقال إن الضحية أطلقت النار على نفسها.

وفي صباح يوم 2 تشرين الأول، استجابت الشرطة لمكالمة من إيثان نيكولاس باستيان، 21 عامًا، الذي أخبر الشرطة أن الضحية، سيان كارتاجينا، 18 عامًا، أخذت مسدسًا وأطلقت النار على رأسها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن آلنتاون، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وتقول الشرطة إنه تم العثور على كارتاجينا فاقدة الوعي على مرتبة وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد يومين، مشيرة الى أن باستيان تم احتجازه في الثاني من تشرين الأول، ووجهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل، لكن تم رفع التهم الموجهة إليه فيما بعد. 

وحكم الطبيب الشرعي في مقاطعة ليهاي يوم الاثنين بأن كارتاجينا توفيت نتيجة جريمة قتل.

ولفتت الشرطة الى أن باستيان اتُهم بالقتل الجنائي من الدرجة الأولى وهو محتجز من دون كفالة في سجن مقاطعة ليهاي. ووفقا لسجلات المحكمة، لا يزال باستيان ينتظر جلسة استماع أولية وتم تعيين محام عام له.

وقالت والدتها على صفحة GoFundMe إن كارتاجينا كانت قد بلغت للتو 18 عامًا في آب، وكانت تطمح إلى أن تصبح عارضة أزياء، وفقًا لمقال في صحيفة The Express-Times. وذكرت الصحيفة أنها كتبت شعرًا وكلمات موسيقية، وأرادت دراسة الطب في الكلية. 

وكتبت دولوريس كارتاجينا في وصف GoFundMe: "أريد أن أقدم لها أفضل الخدمات والترتيبات، لأن طفلتي لم تكن تستحق هذا العمل القاسي وغير الإنساني الذي أودى بحياتها".

حتى الآن، جمعت GoFundMe أكثر من 6000 دولار.
 

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