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تبوّل بساحة انتظار السيارات في أحد المطاعم فتشاجر مع أحد العمال... تضارب تحوّل لجريمة قتل والمجرم عمره 12 سنة!

تبوّل بساحة انتظار السيارات في أحد المطاعم فتشاجر مع أحد العمال... تضارب تحوّل لجريمة قتل والمجرم عمره 12 سنة!









وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أعقبتها سبع ساعات من المداولات، وجد المحلفون في مقاطعة جونسون أن الصبي من فورت وورث مذنب بارتكاب جريمة قتل في وفاة ماثيو ديفيس البالغ من العمر 32 عامًا في أيار، حسبما أعلن مكتب عمدة مقاطعة جونسون في 8 تشرين الأول.



وقال مكتب الشريف إنه من المقرر أن يصدر الحكم على الصبي، الذي تم حجب اسمه بسبب عمره، يوم الخميس، وفق ما نقل موقع



وألقت الشرطة القبض على الصبي في وقت سابق من هذا العام بعد إطلاق النار المميت الذي وقع في 13 أيار في Sonic Drive-In في كين، التي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب فورت وورث.



واستجابت الشرطة لتقارير عن إطلاق نار في تلك الليلة في مطعم للوجبات السريعة، حيث عثرت على ديفيس على الأرض مصابًا بطلقات نارية عدة، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا. وأعلنت وفاته في وقت لاحق في مستشفى محلي.



وقال المحققون في بيان صحفي في ذلك الوقت إن أنغيل غوميز، 20 عامًا، الذي وصل إلى سونيك في سيارة مع راكبين آخرين، واجهه عامل - عُرف لاحقًا باسم ديفيس - بعد أن بدأ يتصرف بشكل غير منظم.



وبالنسبة الى فوكس 4، قالت السلطات إن غوميز كان يتبول في ساحة انتظار السيارات.



وقالت الشرطة في وقت سابق إنه عندما تحولت المواجهة إلى تضارب جسدي، خرج الصبي من السيارة وأطلق النار مرات عدة، مما أسفر عن مقتل ديفيس.



ثم فر غوميز والصبي من مكان الحادث قبل أن يعود غوميز ويتم القبض عليه. وحدد مكتب الشريف أن غوميز هو عم الصبي.



وقالت السلطات إنها عثرت فيما بعد على الصبي في ريو فيستا ومعه أسلحة نارية عدة.



وتم اتهام كل من الطفل البالغ من العمر 12 عامًا وغوميز بالقتل فيما يتعلق بوفاة ديفيس.

قالت السلطات إن صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا من تكساس أدين الأسبوع الفائت بإطلاق النار على عامل في شركة Sonic Drive-In مما أدى إلى مقتله خلال مواجهة في الربيع.وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أعقبتها سبع ساعات من المداولات، وجد المحلفون في مقاطعة جونسون أن الصبي من فورت وورث مذنب بارتكاب جريمة قتل في وفاة ماثيو ديفيس البالغ من العمر 32 عامًا في أيار، حسبما أعلن مكتب عمدة مقاطعة جونسون في 8 تشرين الأول.وقال مكتب الشريف إنه من المقرر أن يصدر الحكم على الصبي، الذي تم حجب اسمه بسبب عمره، يوم الخميس، وفق ما نقل موقع PEOPLE وألقت الشرطة القبض على الصبي في وقت سابق من هذا العام بعد إطلاق النار المميت الذي وقع في 13 أيار في Sonic Drive-In في كين، التي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب فورت وورث.واستجابت الشرطة لتقارير عن إطلاق نار في تلك الليلة في مطعم للوجبات السريعة، حيث عثرت على ديفيس على الأرض مصابًا بطلقات نارية عدة، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا. وأعلنت وفاته في وقت لاحق في مستشفى محلي.وقال المحققون في بيان صحفي في ذلك الوقت إن أنغيل غوميز، 20 عامًا، الذي وصل إلى سونيك في سيارة مع راكبين آخرين، واجهه عامل - عُرف لاحقًا باسم ديفيس - بعد أن بدأ يتصرف بشكل غير منظم.وبالنسبة الى فوكس 4، قالت السلطات إن غوميز كان يتبول في ساحة انتظار السيارات.وقالت الشرطة في وقت سابق إنه عندما تحولت المواجهة إلى تضارب جسدي، خرج الصبي من السيارة وأطلق النار مرات عدة، مما أسفر عن مقتل ديفيس.ثم فر غوميز والصبي من مكان الحادث قبل أن يعود غوميز ويتم القبض عليه. وحدد مكتب الشريف أن غوميز هو عم الصبي.وقالت السلطات إنها عثرت فيما بعد على الصبي في ريو فيستا ومعه أسلحة نارية عدة.وتم اتهام كل من الطفل البالغ من العمر 12 عامًا وغوميز بالقتل فيما يتعلق بوفاة ديفيس.