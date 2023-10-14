الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تبوّل بساحة انتظار السيارات في أحد المطاعم فتشاجر مع أحد العمال... تضارب تحوّل لجريمة قتل والمجرم عمره 12 سنة!
منوعات
2023-10-14 | 15:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تبوّل بساحة انتظار السيارات في أحد المطاعم فتشاجر مع أحد العمال... تضارب تحوّل لجريمة قتل والمجرم عمره 12 سنة!
تبوّل بساحة انتظار السيارات في أحد المطاعم فتشاجر مع أحد العمال... تضارب تحوّل لجريمة قتل والمجرم عمره 12 سنة!
قالت السلطات إن صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا من تكساس أدين الأسبوع الفائت بإطلاق النار على عامل في شركة Sonic Drive-In مما أدى إلى مقتله خلال مواجهة في الربيع.
وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أعقبتها سبع ساعات من المداولات، وجد المحلفون في مقاطعة جونسون أن الصبي من فورت وورث مذنب بارتكاب جريمة قتل في وفاة ماثيو ديفيس البالغ من العمر 32 عامًا في أيار، حسبما أعلن مكتب عمدة مقاطعة جونسون في 8 تشرين الأول.
وقال مكتب الشريف إنه من المقرر أن يصدر الحكم على الصبي، الذي تم حجب اسمه بسبب عمره، يوم الخميس، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وألقت الشرطة القبض على الصبي في وقت سابق من هذا العام بعد إطلاق النار المميت الذي وقع في 13 أيار في Sonic Drive-In في كين، التي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب فورت وورث.
واستجابت الشرطة لتقارير عن إطلاق نار في تلك الليلة في مطعم للوجبات السريعة، حيث عثرت على ديفيس على الأرض مصابًا بطلقات نارية عدة، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا. وأعلنت وفاته في وقت لاحق في مستشفى محلي.
وقال المحققون في بيان صحفي في ذلك الوقت إن أنغيل غوميز، 20 عامًا، الذي وصل إلى سونيك في سيارة مع راكبين آخرين، واجهه عامل - عُرف لاحقًا باسم ديفيس - بعد أن بدأ يتصرف بشكل غير منظم.
وبالنسبة الى فوكس 4، قالت السلطات إن غوميز كان يتبول في ساحة انتظار السيارات.
وقالت الشرطة في وقت سابق إنه عندما تحولت المواجهة إلى تضارب جسدي، خرج الصبي من السيارة وأطلق النار مرات عدة، مما أسفر عن مقتل ديفيس.
ثم فر غوميز والصبي من مكان الحادث قبل أن يعود غوميز ويتم القبض عليه. وحدد مكتب الشريف أن غوميز هو عم الصبي.
وقالت السلطات إنها عثرت فيما بعد على الصبي في ريو فيستا ومعه أسلحة نارية عدة.
وتم اتهام كل من الطفل البالغ من العمر 12 عامًا وغوميز بالقتل فيما يتعلق بوفاة ديفيس.
آخر الأخبار
منوعات
بساحة
انتظار
السيارات
المطاعم
فتشاجر
العمال...
تضارب
تحوّل
لجريمة
والمجرم
التالي
رائحة "سمك قديم" كريهة غزت غرفة نومها لمدة أسابيع... مصدر الرائحة الخطير أرعبها!
في ظروف استثنائية... صحافي يرزق بمولودٍ أثناء القصف في غزة (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-25
ألم في البطن كشف الحقيقة... سيدة ثمانينية حامل بجنين عمره 40 سنة! (صورة)
منوعات
2023-08-25
ألم في البطن كشف الحقيقة... سيدة ثمانينية حامل بجنين عمره 40 سنة! (صورة)
0
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
0
أمن وقضاء
2023-10-13
توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان
أمن وقضاء
2023-10-13
توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان
0
فنّ
2023-10-12
عمرها 15 سنة.. هل عقدت نجمة "طيور الجنة" جنى مقداد خطوبتها؟
فنّ
2023-10-12
عمرها 15 سنة.. هل عقدت نجمة "طيور الجنة" جنى مقداد خطوبتها؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
0
منوعات
15:40
في واقعة غريبة... "ثلاثي" يستقبل طفله الأول: إبننا لديه أمان وأب!
منوعات
15:40
في واقعة غريبة... "ثلاثي" يستقبل طفله الأول: إبننا لديه أمان وأب!
0
منوعات
15:04
اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!
منوعات
15:04
اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!
0
منوعات
14:14
طرق الشرطي على الباب والنافذة وسمعها تقول "لديه مسدس" ثم انطلقت 3 رصاصات... قصة مأساوية وهذه تفاصيلها!
منوعات
14:14
طرق الشرطي على الباب والنافذة وسمعها تقول "لديه مسدس" ثم انطلقت 3 رصاصات... قصة مأساوية وهذه تفاصيلها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:33
العربية: الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إنه لن يغادر مدينة غزة رغم الإنذار الإسرائيلي
آخر الأخبار
01:33
العربية: الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إنه لن يغادر مدينة غزة رغم الإنذار الإسرائيلي
0
منوعات
2023-10-13
جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)
منوعات
2023-10-13
جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-09
عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)
منوعات
2023-10-09
عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-09
عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!
منوعات
2023-10-09
عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز
تقارير نشرة الاخبار
14:30
ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
طريق عنايا ما بدا بنزين
تقارير نشرة الاخبار
14:17
طريق عنايا ما بدا بنزين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن
تقارير نشرة الاخبار
14:15
حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟
تقارير نشرة الاخبار
14:11
البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حروب وهجومات برية دمرت قطاع غزة أكثر من مرة ولم تهجر أهاليه
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حروب وهجومات برية دمرت قطاع غزة أكثر من مرة ولم تهجر أهاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الجزء الثالث من سلسلة حرب الأسرى: بين حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الجزء الثالث من سلسلة حرب الأسرى: بين حزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تظاهرات شاجبة للعدوان الاسرائيلي في عواصم عربية ومدن غربية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تظاهرات شاجبة للعدوان الاسرائيلي في عواصم عربية ومدن غربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:44
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
فنّ
03:44
"زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع"... كيف علّق جورج كلوني على استشهاد المصوّر عصام عبدالله؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:20
تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)
3
أخبار لبنان
03:16
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
أخبار لبنان
03:16
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
4
خبر عاجل
15:19
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
خبر عاجل
15:19
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
5
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
6
خبر عاجل
06:03
الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول
خبر عاجل
06:03
الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول
7
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
8
خبر عاجل
16:57
وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات
خبر عاجل
16:57
وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More