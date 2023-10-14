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في واقعة غريبة... "ثلاثي" يستقبل طفله الأول: إبننا لديه أمان وأب!
منوعات
2023-10-14 | 15:40
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في واقعة غريبة... "ثلاثي" يستقبل طفله الأول: إبننا لديه أمان وأب!
في واقعة غريبة... "ثلاثي" يستقبل طفله الأول: إبننا لديه أمان وأب!
رحب "ثلاثي" للتو بطفلهم الأول الذي لديه أمان وأب، ولأول مرة على الإطلاق ثلاثة أسماء عائلة مختلفة.
وأخذ الطفل يان كل الأسماء الأخيرة الثلاثة لأهله، كيتيرلين كايفر، وليتيسيا أوردوفاس، ودينيس أوردوفاس في البرازيل في سابقة تاريخية بعد حصوله على إذن قانوني من المحاكم، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقال الأب الفخور دينيس (45 عاما) لوسائل الإعلام المحلية: "لقد جاء بالطريقة التي حلمنا بها دائما، بصحة جيدة للغاية، وهناك الكثير من الناس ينتظرونه."
وتابع: "سنواصل اتباع المثل الأعلى لدينا: عائلتنا، متحدة بالكثير من الحب، مع الكثير من المودة، وسعيدة للغاية."
ووُلد الطفل في 10 تشرين الأول، وبلغ طوله 19.2 بوصة ووزنه 6.24 رطلًا فقط وفقًا لليتيسيا.
وأنجبت كيتيرلين الصبي بينما كان زوجها دينيس يراقب مع ليتيسيا.
وقالت الأم: "في عالم ليس فيه الكثير من الأهالي، فإن الطفل الذي تتاح له فرصة أن يكون له أمان وأب واحد يمكن أن يكون طفلًا سعيدًا ومباركًا".
دينيس وليتيسيا متزوجان منذ عام 2006 ويعملان في أحد البنوك المحلية.
ولقد وقعا في الحب في علاقة متبادلة مع كيتيرلين بعد سبع سنوات والآن يقول الزوجان أن حياتهما اكتملت بعد أن رحبوا بابنهم يان في العالم.
وأصبح الثلاثي مشهورًا في البرازيل بسبب علاقتهم الثلاثية بعد أن تم صنع التاريخ عندما اعترفت الحكومة البرازيلية رسميًا بالثلاثي لأول مرة بعد عقد من الزمن معًا.
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