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سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
منوعات
2023-10-15 | 05:00
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سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
لقي رجل في السبعينات من عمره مصرعه بعد أن تسببت سيجارة في حريق سقيفة حديقته المغلقة.
وأصيب المتقاعد "بإصابات خطيرة" عندما اشتعلت النيران في السقيفة في طريق بيرشز هيد، ستوك أون ترينت، في 8 تشرين الأول، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في ستافوردشاير صباح السبت إنه توفي الآن بشكل مأساوي في المستشفى.
وأكدت الشرطة أنه لم يصب أي شخص آخر في الحريق العرضي.
وجاء في بيان: "تم استدعاؤنا إلى عنوان بالقرب من طريق بيرشز هيد في الساعة 12.26 ظهرًا يوم الأحد 8 تشرين الأول، بعد ورود تقارير عن حريق في مخزن."
وتابع البيان: "ذهبت أطقم من لونجتون وهانلي وسانديفورد إلى مكان الحادث وبدأت العمل على إطفاء الحريق باستخدام نفاثات بكرات الخراطيم."
وأضاف أن "رجلاً في السبعينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في مكان الحادث ونقله المسعفون من خدمة إسعاف ويست ميدلاندز إلى المستشفى".
وقالوا إنه "توفي للأسف" في وقت لاحق من الأسبوع متأثرا بجراحه... وتم إخماد الحريق وبقيت الطواقم في مكان الحادث للتحقيق في السبب إلى جانب زملاء من شرطة ستافوردشاير... واعتبر الأمر لاحقًا عرضيًا بعد أن اشتعلت النيران من سيجارة مهملة داخل السقيفة."
وأضاف "لم يصب أي شخص آخر وغادرت فرق الإطفاء المنطقة بعد وقت قصير".
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