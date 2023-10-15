عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!

سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!

سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!

اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!