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عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!

منوعات
2023-10-15 | 11:30
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عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!
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عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!

عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!

قال مكتب المدعي العام في مقاطعة باسايك في بيان صحفي، إن امرأة من نيوجيرسي اتُهمت بالاعتداء الجسيم بعد أن طعنت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات بشكل متكرر.

واستجابت الشرطة يوم الأربعاء لمنزل في باترسون بسبب حادث طعن، كما يقول ممثلو الادعاء، حيث عثروا على فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات مصابة بطعنات عدة. واعتقلت الشرطة أورورا فيلاكورتا، 51 عاما، جدة الطفلة.

الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات في حالة مستقرة، حسبما قال عمدة باترسون أندريه صايغ لمجلة PEOPLE.

وفيلاكورتا متهمة بالاعتداء الجسيم من الدرجة الثانية والثالثة، مما يعرض سلامة الطفل للخطر، بالإضافة إلى تهمتي سلاح.

ولم تكن معلومات المحامي عن فيلاكورتا متاحة على الفور. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة لجلسة استماع للاحتجاز السابق للمحاكمة في 16 تشرين الأول، حسبما قال متحدث باسم مكتب المدعي العام لمجلة PEOPLE.

وفي حالة إدانتها بكل التهم، قد تواجه فيلاكورتا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

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