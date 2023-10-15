مراهق "يعتذر" للشرطة... طعن والدته حتى الموت أثناء نومها بجانب شقيقته الرضيعة!

اعترف مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا في ولاية فلوريدا الأميركية بطعن والدته حتى الموت أثناء نومها ليلة الخميس، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

واتّصل الفتى، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالشرطة في وأخبرهم أنه قتل والدته، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وفي التفاصيل، تم التعرف على والدة الفتى من قبل السلطات في التقارير باسم إيرينا غارسيا، 39 عامًا. وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت عليها موفيةً بجوار سرير كان يوجد به طفل يبلغ من العمر أسبوعين، ولم يصب بأذى.

وذكرت شبكة إن بي سي ميامي، نقلاً عن المتحدث باسم قسم الشرطة، أن الطفلة هي الأخت غير الشقيقة للمراهق.

وفقًا للمتحدث باسم الشرطة، فإن الفتى هو طالب شرف في المدرسة الإعدادية المنتسب إليها، و"اعتذر" فور وصل الضباط على فعلته.

وذكرت الشبكة الإعلامية أن الفتى من المرجح أن يواجه تهمة القتل من الدرجة الثانية.