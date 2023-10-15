الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مراهق "يعتذر" للشرطة... طعن والدته حتى الموت أثناء نومها بجانب شقيقته الرضيعة!
منوعات
2023-10-15 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مراهق "يعتذر" للشرطة... طعن والدته حتى الموت أثناء نومها بجانب شقيقته الرضيعة!
اعترف مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا في ولاية فلوريدا الأميركية بطعن والدته حتى الموت أثناء نومها ليلة الخميس، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.
واتّصل الفتى، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالشرطة في وأخبرهم أنه قتل والدته، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وفي التفاصيل، تم التعرف على والدة الفتى من قبل السلطات في التقارير باسم إيرينا غارسيا، 39 عامًا. وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت عليها موفيةً بجوار سرير كان يوجد به طفل يبلغ من العمر أسبوعين، ولم يصب بأذى.
وذكرت شبكة إن بي سي ميامي، نقلاً عن المتحدث باسم قسم الشرطة، أن الطفلة هي الأخت غير الشقيقة للمراهق.
وفقًا للمتحدث باسم الشرطة، فإن الفتى هو طالب شرف في المدرسة الإعدادية المنتسب إليها، و"اعتذر" فور وصل الضباط على فعلته.
وذكرت الشبكة الإعلامية أن الفتى من المرجح أن يواجه تهمة القتل من الدرجة الثانية.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
قتل
مراهق
طعن
والدة
نوم
شقيقة
رضيعة
فلوريدا
شرطة.
التالي
عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!
سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-23
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
منوعات
2023-09-23
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
0
منوعات
2023-09-20
مراهق يقتل والدته ويعتدي على حبيبها...اليكم تفاصيل الحادثة!
منوعات
2023-09-20
مراهق يقتل والدته ويعتدي على حبيبها...اليكم تفاصيل الحادثة!
0
أخبار دولية
2023-08-30
مقتل مراهق فلسطيني بعد طعنه مدنيا في القدس
أخبار دولية
2023-08-30
مقتل مراهق فلسطيني بعد طعنه مدنيا في القدس
0
منوعات
2023-08-25
قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
منوعات
2023-08-25
قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:00
أوهمها بأنه يملك الملايين لتتزوجه... قصة رجل بخيل ومصاب بالفصام قتل زوجته ثم بكى عليها وهذه التفاصيل!
منوعات
12:00
أوهمها بأنه يملك الملايين لتتزوجه... قصة رجل بخيل ومصاب بالفصام قتل زوجته ثم بكى عليها وهذه التفاصيل!
0
منوعات
11:53
شابة تشارك قصتها المأساوية... أجبرها حبيبها على فقدران عذريتها بأبشع الطرق وجعلها "عبدة جنس"!
منوعات
11:53
شابة تشارك قصتها المأساوية... أجبرها حبيبها على فقدران عذريتها بأبشع الطرق وجعلها "عبدة جنس"!
0
منوعات
11:30
عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!
منوعات
11:30
عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!
0
منوعات
05:00
سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
منوعات
05:00
سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:58
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يحذران من "إبادة جماعية" في غزة
أخبار دولية
11:58
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يحذران من "إبادة جماعية" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-13
عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-13
عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر
0
صحة وتغذية
2023-10-13
التحدث مع الأطفال حول سرطان الثدي...وكيفية إخبارهم بالإصابة!
صحة وتغذية
2023-10-13
التحدث مع الأطفال حول سرطان الثدي...وكيفية إخبارهم بالإصابة!
0
أمن وقضاء
07:24
شعبة المعلومات توقف مروج عملة مزيفة في التل - طرابلس
أمن وقضاء
07:24
شعبة المعلومات توقف مروج عملة مزيفة في التل - طرابلس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟
أخبار دولية
07:57
كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الوضع الحدودي جنوبًا يشهد يومًا بعد يوم مزيدًا من التطورات الأمنية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:49
الوضع الحدودي جنوبًا يشهد يومًا بعد يوم مزيدًا من التطورات الأمنية... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز
تقارير نشرة الاخبار
14:30
ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
طريق عنايا ما بدا بنزين
تقارير نشرة الاخبار
14:17
طريق عنايا ما بدا بنزين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن
تقارير نشرة الاخبار
14:15
حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟
تقارير نشرة الاخبار
14:11
البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
2
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
3
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
4
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
5
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
6
خبر عاجل
15:19
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
خبر عاجل
15:19
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية
7
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
منوعات
16:17
اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!
8
خبر عاجل
00:17
الجيش الإسرائيلي: حدودنا مع لبنان كانت تتعرض لإطلاق نار من حزب الله لحظة مقتل صحفي رويترز
خبر عاجل
00:17
الجيش الإسرائيلي: حدودنا مع لبنان كانت تتعرض لإطلاق نار من حزب الله لحظة مقتل صحفي رويترز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More