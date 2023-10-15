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شابة تشارك قصتها المأساوية... أجبرها حبيبها على فقدان عذريتها بأبشع الطرق وجعلها "عبدة جنس"!

منوعات
2023-10-15 | 11:53
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شابة تشارك قصتها المأساوية... أجبرها حبيبها على فقدان عذريتها بأبشع الطرق وجعلها &quot;عبدة جنس&quot;!
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شابة تشارك قصتها المأساوية... أجبرها حبيبها على فقدان عذريتها بأبشع الطرق وجعلها "عبدة جنس"!

تحاول شابة بريطانية واسمها بوبي بيل تشجيع الفتيات والنساء على عدم الوقوع في سوء المعاملة من الحبيب أو الزوج، وذلك بعدما تعرّضت للاغتصاب مراراً من حبيبها السابق.
 
وفي التفاصيل، أخبرت بوبي موقع "ذا صن" عن تجربتها المروعة مع حبيبها السابق، الّذي أجبرها على فقدان عذريتها في دورة المياه.
 
وقام براندون هيوليت، البالغ من العمر الآن 21 عاما، بالضغط على الشابة الّتي كانت تبلغ من العمر 17 عاما آنذاك، لممارسة الجنس لأول مرة في مراحيض الكلية قبل أن يتفاخر بذلك أمام زملائه.
 
خلال علاقتهما التي استمرت لمدة عام، اعتبر هيوليت بوبي "عبدة جنسية"، واغتصبتها عدة مرات. حتى أنه في إحدى المرات ادّعى أنه لديه "هوس بالاغتصاب".
 
كما أقدم هيوليت على اغتصاب بوبي أثناء نومها بوحشية في منزله، حيث استيقظت من النوم لتجد ثيابها ممزقة. وبعد شهر على الحادثة اكتشفت أنها حامل.
 
وفي وقت سابق من هذا العام، حكم على هيوليت بالسجن لأكثر من سبع سنوات لثلاث تهم بالاغتصاب والتهديد بالكشف عن صورة جنسية خاصة ببوبي.
 
الآن تحاول بوبي، 22 عاما، من مدينة يورك البريطانية، بشجاعة تشجيع الضحايا الآخرين على التحدث علنًا ضد الأحباء المسيئين لهم.
 

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