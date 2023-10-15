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أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)

منوعات
2023-10-15 | 17:05
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أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: &quot;بيروت لا تُشبه أحد&quot;... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
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أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)

مع رحيل الإعلامية اللبنانية جيزال خوري صباح الأحد، نُشر "الحوار الأخير" لها مع الإعلامي ريكاردو كرم في مقابلة أثّرت فيها وبالمشاهدين عبر شاشة الـLBCI.
 
وتحدّث جيزال خوري في المقابلة عن حبّها لمدينة بيروت واشتياقها للبنان، قائلةً إن دمعتها أصبحت "سخيّة" أكثر وبخاصةٍ بعدما تركت بيروت... "مش حلو نتركها".
 
وأضافت متأثرةً بالموضوع "بيروت تختلف عن كلّ المنطقة... لا تُشبه أحد".
 
كما تكلّمت الراحلة عن الإعلام ونزاهة الإعلاميين والصحافيين في هذا العصر، والاختلاف بين اللبنانيين والاماراتيين من حيث الأمن والرفاهية، كونها انتقلت للعيش في الإمارات المتحدة العربية.
 
وعادت جيزال خوري في المقابلة إلى الماضي، حيث تكلّمت عن عملها مع الـLBCI، مقارنةً ذلك بعملها مع بي بي سي العربية.
 
أما من الناحية الشخصية، فتحدثت عن دور الرجال في حياتها، بدءاً من والدها إلى أخيها ووصولاً إلى زوجها الراحل سمير قصير.
 
ويُذكر أن الإعلامية الراحلة جيزال خوري حاورت الكبار بكلّ حقل وموسم، وتمتعت بأخلاقٍ عالية ومارست مهنة الإعلام بنزاهة وشفافية.
 

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