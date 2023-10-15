الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
منوعات
2023-10-15 | 17:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أقوال مؤثرة للإعلامية الراحلة جيزال خوري في مقابلتها الأخيرة: "بيروت لا تُشبه أحد"... وماذا كشفت عن حياتها الشخصية؟ (فيديو)
مع رحيل الإعلامية اللبنانية جيزال خوري صباح الأحد، نُشر "الحوار الأخير" لها مع الإعلامي ريكاردو كرم في مقابلة أثّرت فيها وبالمشاهدين عبر شاشة الـLBCI.
وتحدّث جيزال خوري في المقابلة عن حبّها لمدينة بيروت واشتياقها للبنان، قائلةً إن دمعتها أصبحت "سخيّة" أكثر وبخاصةٍ بعدما تركت بيروت... "مش حلو نتركها".
وأضافت متأثرةً بالموضوع "بيروت تختلف عن كلّ المنطقة... لا تُشبه أحد".
كما تكلّمت الراحلة عن الإعلام ونزاهة الإعلاميين والصحافيين في هذا العصر، والاختلاف بين اللبنانيين والاماراتيين من حيث الأمن والرفاهية، كونها انتقلت للعيش في الإمارات المتحدة العربية.
وعادت جيزال خوري في المقابلة إلى الماضي، حيث تكلّمت عن عملها مع الـLBCI، مقارنةً ذلك بعملها مع بي بي سي العربية.
أما من الناحية الشخصية، فتحدثت عن دور الرجال في حياتها، بدءاً من والدها إلى أخيها ووصولاً إلى زوجها الراحل سمير قصير.
ويُذكر أن الإعلامية الراحلة جيزال خوري حاورت الكبار بكلّ حقل وموسم، وتمتعت بأخلاقٍ عالية ومارست مهنة الإعلام بنزاهة وشفافية.
آخر الأخبار
منوعات
جيزال خوري
رحيل
وفاة
ريكاردو كرم
مقابلة
حوار أخير
بيروت
لبنان
الإمارات.
التالي
مراهق "يعتذر" للشرطة... طعن والدته حتى الموت أثناء نومها بجانب شقيقته الرضيعة!
سيجارة في حديقة منزله قتلته... إليكم ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-10
"الكتائب" حذر من جر لبنان إلى حرب هو في غنى عنها: على المجتمع الدولي مسؤولية تطبيق مقررات قمة بيروت للسلام
أخبار لبنان
2023-10-10
"الكتائب" حذر من جر لبنان إلى حرب هو في غنى عنها: على المجتمع الدولي مسؤولية تطبيق مقررات قمة بيروت للسلام
0
أخبار لبنان
2023-10-03
وقفة احتجاج في بيروت دانت احتلال أذربيجان لإقليم آرتساخ: دعوة للحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة
أخبار لبنان
2023-10-03
وقفة احتجاج في بيروت دانت احتلال أذربيجان لإقليم آرتساخ: دعوة للحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-03
لبنان خارج لعبة الخطوط الإقتصادية من الشرق الأدنى نحو أوروبا... فهل من أمل في دخول مرفأ بيروت اللعبة الاقتصادية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-03
لبنان خارج لعبة الخطوط الإقتصادية من الشرق الأدنى نحو أوروبا... فهل من أمل في دخول مرفأ بيروت اللعبة الاقتصادية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-30
لبنان مجدداً الى العالمية بفريقي الحكمة وبيروت لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-30
لبنان مجدداً الى العالمية بفريقي الحكمة وبيروت لكرة السلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:28
في موقف طريف وصادم...هذا ما سرقه الدب من الثلاجة بعد اقتحامه أحد المنازل! (فيديو)
منوعات
04:28
في موقف طريف وصادم...هذا ما سرقه الدب من الثلاجة بعد اقتحامه أحد المنازل! (فيديو)
0
منوعات
04:12
ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: "سنحول غزة إلى غبار!" (فيديو)
منوعات
04:12
ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: "سنحول غزة إلى غبار!" (فيديو)
0
منوعات
18:00
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
منوعات
18:00
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
0
منوعات
12:00
أوهمها بأنه يملك الملايين لتتزوجه... قصة رجل بخيل ومصاب بالفصام قتل زوجته ثم بكى عليها وهذه التفاصيل!
منوعات
12:00
أوهمها بأنه يملك الملايين لتتزوجه... قصة رجل بخيل ومصاب بالفصام قتل زوجته ثم بكى عليها وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
0
فنّ
2023-09-05
جيجي لامارا يرقص بالعصا أمام نانسي عجرم.. "شيخ الشباب" (فيديو)
فنّ
2023-09-05
جيجي لامارا يرقص بالعصا أمام نانسي عجرم.. "شيخ الشباب" (فيديو)
0
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
0
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها
0
أخبار لبنان
14:04
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
أخبار لبنان
14:04
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن
0
أخبار دولية
13:56
صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..
أخبار دولية
13:56
صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..
0
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
2
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
3
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
4
خبر عاجل
15:12
الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
15:12
الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان
5
خبر عاجل
06:39
تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
خبر عاجل
06:39
تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
6
أخبار لبنان
11:15
ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟
أخبار لبنان
11:15
ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟
7
خبر عاجل
16:37
صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة العديسة
خبر عاجل
16:37
صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة العديسة
8
خبر عاجل
11:00
حزب الله: استهدفنا الكاميرات والتجهيزات الفنية الإسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها
خبر عاجل
11:00
حزب الله: استهدفنا الكاميرات والتجهيزات الفنية الإسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More