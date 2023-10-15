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وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!

منوعات
2023-10-15 | 18:00
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وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
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وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!

قُتل المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته مساء السبت طعناً بسكين في منزلهما قرب طهران، بعد مسيرة طويلة ساهم خلالها في شهرة السينما الإيرانية حول العالم.
 
ولا تزال ملابسات جريمة القتل المزدوجة غامضة الأحد، إذ لم تعلن السلطات الإيرانية عن أي اعتقالات.
 
ويُعتبر داريوش مهرجوئي، البالغ 83 عاما، من أبرز السينمائيين الإيرانيين، إذ لمع اسمه كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو خلال ستة عقود واجه فيها الرقابة، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وبعدها.
 
في عام 1969، أخرج فيلم "البقرة"، أحد الأفلام الأولى للموجة السينمائية الجديدة في بلاده وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي عام 1971.
 
وكانت زوجته وحيدة محمدي فر، البالغة 54 عاماً، تعمل أيضاً في مجال كتابة السيناريو والسينوغرافيا.
 
وقال رئيس القضاء في محافظة البرز القريبة من طهران حسين فاضلي هريكندي "خلال التحقيق الأولي، وجدنا أن داريوش مهرجوئي وزوجته" قُتلا "بعدة طعنات في الرقبة"، وفق تصريحات أوردتها وكالة "ميزان أون لاين" القضائية.
 
وأوضح أن المخرج أرسل رسالة إلى ابنته منى قرابة الساعة التاسعة مساء لدعوتها لتناول العشاء في منزلهما في كرج، وهي مدينة كبيرة تبعد حوالى 40 كيلومترا عن العاصمة. وعندما وصلت بعد ساعة ونصف ساعة، وجدت جثتي والديها مصابتين بجروح قاتلة في الرقبة.
 
وأعلنت الشرطة أنها لم تجد أي أثر للدخول عنوة إلى المنزل لكنها أشارت إلى "العثور على أدلة على ارتباط على الأرجح بجريمة القتل".
 
وقال وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي في بيان إنه طلب "توضيحاً حول ملابسات هذا الحادث الحزين والمؤلم".
 
ونشرت صحيفة "اعتماد" الأحد مقابلة مع زوجة المخرج أعلنت فيها أنها تعرضت أخيراً للتهديد من قبل أحد الأشخاص وأن منزلها تعرض للسرقة.
 
أحمد برهيزي- وكالة فرانس برس

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