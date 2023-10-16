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ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: "سنحول غزة إلى غبار!" (فيديو)

منوعات
2023-10-16 | 04:12
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ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: &quot;سنحول غزة إلى غبار!&quot; (فيديو)
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ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: "سنحول غزة إلى غبار!" (فيديو)

ضابط أمن إسرائيلي يهدد مراسلا عربيا مباشرة على الهواء ويصرخ أمام الكاميرا: "سنحول غزة إلى غبار!" (فيديو)

خلال تغطية مباشرة على الهواء، بدأ ضابط أمن إسرائيلي بالصراخ على صحفي قائلاً : "سنحول غزة إلى غبار" أمام الكاميرا خلال بث مباشر.

وواجه المسؤول الغاضب مراسلا إخباريا بينما كان على الهواء في مدينة أشدود، على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود مع غزة يوم الأحد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي اللقطات التي انتشرت بشكل واسع، قام الضابط بمهاجمة الصحفي أحمد درواشة الذي يعمل مراسلاً لقناة العربي - وهي محطة إخبارية عربية مقرها قطر .

ووفقاً ليونس الطيراوي، وهو مراسل فلسطيني شارك مقطع فيديو مترجماً للمواجهة عبر الإنترنت، فقد تعرض دراوشة "للتهديد والاعتداء" أثناء البث المباشر.

وبدأت الحادثة عندما قام الضابط بالسير أمام الكاميرا وطالب المراسل بإخباره من أين هو.

ثم قال دراوشة إنه من "الناصرة"، وسرعان ما سأله المسؤول الأمني "ماذا تقول؟"

عندما طلب منه المراسل الانتظار "لحظة واحدة" أثناء البث المباشر، رفع الضابط صوته قائلاً: "لا يهمني إذا كنت على الهواء مباشرة، ماذا تقول؟"

وردًا على ذلك، اوضح الصحفي أنه "يقول ما يفعله الجيش الإسرائيلي"، ما أثار غضب الرجل وهو يصرخ: "من الأفضل أن تقول أشياء جيدة. مفهوم؟ ويجب ذبح كل هؤلاء حماس! هل أنا واضح؟! لأنه إذا لم تبلغ عن الحقيقة فويل لك!" ليجيب دراوشة، الذي بدا مذهولاً، بـ "حسناً" قبل أن يمشي الرجل ويبتعد عن أنظار الكاميرا.

وسأل الزملاء في الاستوديو المراسل الذي حاول استعادة رباطة جأشه عما قاله ضابط الشرطة، فأجاب: "شرطة الاحتلال تراقب ما نقوله وقد جاء إلي وهو يصرخ ويهددني".

ثم نظر بعيدًا عن الكاميرا، وبعد لحظات عاد الرجل الإسرائيلي أمام الكاميرا ونظر مباشرة إلى العدسة، ثم عاد إلى الصراخ من جديد، وقال: " سنحول غزة إلى غبار! تراب!"، بينما بدا المراسل مذهولاً.
 

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