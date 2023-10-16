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في موقف طريف وصادم...هذا ما سرقه الدب من الثلاجة بعد اقتحامه أحد المنازل! (فيديو)

في موقف طريف وصادم...هذا ما سرقه الدب من الثلاجة بعد اقتحامه أحد المنازل! (فيديو)







وتجوّل الحيوان الضخم في غرف المنزل قبل دخوله إلى المطبخ. ولحسن الحظ، لم يتأذى أحد من سكان المنزل، بحسب موقع



وظهر الدب في الفيديو وهو يفتح الثلاجة السفلية بمهارة، ويُخرج منها لازانيا. وبعدها، خرج سريعاً من النافذة. أظهر مقطع فيديو في الولايات المتحدة دبًا يدخل بثقة إلى أحد المنازل، ويفتح الثلاجة، ويسرق علبة لازانيا.وتجوّل الحيوان الضخم في غرف المنزل قبل دخوله إلى المطبخ. ولحسن الحظ، لم يتأذى أحد من سكان المنزل، بحسب موقع "ميرور" وظهر الدب في الفيديو وهو يفتح الثلاجة السفلية بمهارة، ويُخرج منها لازانيا. وبعدها، خرج سريعاً من النافذة.