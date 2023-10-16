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احتجزوا على ظهورهم لأكثر من نصف ساعة... دقائق مرعبة عاشها الركاب بعد أن علقت الأفعوانية في الهواء! (فيديو)
منوعات
2023-10-16 | 04:36
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احتجزوا على ظهورهم لأكثر من نصف ساعة... دقائق مرعبة عاشها الركاب بعد أن علقت الأفعوانية في الهواء! (فيديو)
احتجزوا على ظهورهم لأكثر من نصف ساعة... دقائق مرعبة عاشها الركاب بعد أن علقت الأفعوانية في الهواء! (فيديو)
بعد أن علقوا داخلها بشكل مرعب، تم إنقاذ رواد متنزه ساوثيند الترفيهي من الأفعوانية بعد أن ظلوا مستلقين على ظهورهم لمدة 35 دقيقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتم إطلاق عملية إنقاذ في Adventure Island في ساوثيند، إسيكس، الأحد، بعد انهيار أفعوانية Rage التي يبلغ ارتفاعها 72 قدمًا وترك الركاب معلقين.
وسارع رجال الإنقاذ لمساعدة العالقين - الذين أمضوا أكثر من نصف ساعة في مركبة تتدلى عموديًا أثناء التحديق في السماء.
وشوهد الركاب في الرحلة وهم يصفقون ويهتفون أثناء نزولهم من الرحلة إلى بر الأمان.
إشارة الى أن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي تتعطل فيها رحلة الأفعوانية وتترك الركاب معلقين على المسار.
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