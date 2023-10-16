احتجزوا على ظهورهم لأكثر من نصف ساعة... دقائق مرعبة عاشها الركاب بعد أن علقت الأفعوانية في الهواء! (فيديو)

"يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما"... مهرج مرعب ينشر الذعر في بلدة اسكتلندية: "أريد اللعب"! (فيديو)

"يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما"... مهرج مرعب ينشر الذعر في بلدة اسكتلندية: "أريد اللعب"! (فيديو)

في موقف طريف وصادم...هذا ما سرقه الدب من الثلاجة بعد اقتحامه أحد المنازل! (فيديو)