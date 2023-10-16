2min

"يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما"... مهرج مرعب ينشر الذعر في بلدة اسكتلندية: "أريد اللعب"! (فيديو)

"يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما"... مهرج مرعب ينشر الذعر في بلدة اسكتلندية: "أريد اللعب"! (فيديو)







الشخص - الذي يرتدي زي "Pennywise the Dancing Clown" لستيفن كينغ، ويرتدي شعرًا أحمر، وياقة، وطماقًا مكشكشة - غالبًا ما يحمل البالون الأحمر سيئ السمعة أثناء تجوله في الشارع أثناء الليل.



"حسنًا، حسنًا، لقد نشرت الأخبار مرة أخرى. هل يجب أن أبتسم للكاميرات بابتسامتي البشعة؟"، هذا ما قاله المهرج بصوت مشوه في منشور على فيسبوك بعنوان "رسالة إلى الإعلام".



ويستخدم المهرج حسابًا على فيسبوك تحت اسم



ويبلغ عدد سكان البلدة حوالي 2000 نسمة.



ويشير قسم السيرة الذاتية للحساب إلى أن المهرج هو في الأصل من هيل بولاية ميشيغان، وحضر مدرسة هيلجيت الثانوية في مونتانا، ودرس في مدرسة المهرج قبل أن بدأ بالعمل لحسابه الخاص.



وقال أب محلي لطفلين، بحسب صحيفة الإندبندنت: "أياً كان هذا الشخص، فإنه يخيف الجميع، ويجب إيقافه، يحتاج شخص ما إلى التحدث معه قبل أن تتدخل الشرطة وإلا فإنه سيرعب شخصًا ما حقًا. يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما".



وأفاد المنفذ أن الشرطة في اسكتلندا على علم بمقاطع الفيديو، لكنها لم تتلق أي تقارير.



وطوال الفيديو، يقرأ المهرج تعليقات الفيسبوك القديمة المزعومة قبل الرد عليها في مونولوجه المخيف.



وقال: "لقد تم إبلاغ الشرطة، هل تعتقد أنني أهتم؟ عليهم أن يقبضوا علي أولاً على أي حال، ونعم، هذا تحدٍ".



"لا تصدق ما يقال لك"، وأضاف: "هذا المهرج لا يريد الشهرة أو المجد أو الذهب، إنه يريد فقط اللعب في هذه المدينة النائمة... لذا تعال وانضم إلينا وتعلم الخوف من مهرج سكيلمورلي."

يقوم مهرج مخيف بترويع بلدة اسكتلندية ويسخر من الشرطة المحلية لإلقاء القبض عليه في لعبة القط والفأر لأنه "يريد اللعب"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست الشخص - الذي يرتدي زي "Pennywise the Dancing Clown" لستيفن كينغ، ويرتدي شعرًا أحمر، وياقة، وطماقًا مكشكشة - غالبًا ما يحمل البالون الأحمر سيئ السمعة أثناء تجوله في الشارع أثناء الليل."حسنًا، حسنًا، لقد نشرت الأخبار مرة أخرى. هل يجب أن أبتسم للكاميرات بابتسامتي البشعة؟"، هذا ما قاله المهرج بصوت مشوه في منشور على فيسبوك بعنوان "رسالة إلى الإعلام".ويستخدم المهرج حسابًا على فيسبوك تحت اسم Cole Deimos ، ويُزعم أنه هدد الأشخاص المحيطين بمنطقة سكيلمورلي، وهي بلدة تقع على بعد 35 ميلًا من عاصمة البلاد إدنبرة.ويبلغ عدد سكان البلدة حوالي 2000 نسمة.ويشير قسم السيرة الذاتية للحساب إلى أن المهرج هو في الأصل من هيل بولاية ميشيغان، وحضر مدرسة هيلجيت الثانوية في مونتانا، ودرس في مدرسة المهرج قبل أن بدأ بالعمل لحسابه الخاص.وقال أب محلي لطفلين، بحسب صحيفة الإندبندنت: "أياً كان هذا الشخص، فإنه يخيف الجميع، ويجب إيقافه، يحتاج شخص ما إلى التحدث معه قبل أن تتدخل الشرطة وإلا فإنه سيرعب شخصًا ما حقًا. يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما".وأفاد المنفذ أن الشرطة في اسكتلندا على علم بمقاطع الفيديو، لكنها لم تتلق أي تقارير.وطوال الفيديو، يقرأ المهرج تعليقات الفيسبوك القديمة المزعومة قبل الرد عليها في مونولوجه المخيف.وقال: "لقد تم إبلاغ الشرطة، هل تعتقد أنني أهتم؟ عليهم أن يقبضوا علي أولاً على أي حال، ونعم، هذا تحدٍ"."لا تصدق ما يقال لك"، وأضاف: "هذا المهرج لا يريد الشهرة أو المجد أو الذهب، إنه يريد فقط اللعب في هذه المدينة النائمة... لذا تعال وانضم إلينا وتعلم الخوف من مهرج سكيلمورلي."