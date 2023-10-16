تلقت اتصالا غريبا... وبعد 5 أيام تغيّرت حياتها بالكامل: هكذا أصبحت أماً!

"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!

"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!

"يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما"... مهرج مرعب ينشر الذعر في بلدة اسكتلندية: "أريد اللعب"! (فيديو)