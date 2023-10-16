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تلقت اتصالا غريبا... وبعد 5 أيام تغيّرت حياتها بالكامل: هكذا أصبحت أماً!
منوعات
2023-10-16 | 05:44
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تلقت اتصالا غريبا... وبعد 5 أيام تغيّرت حياتها بالكامل: هكذا أصبحت أماً!
تلقت اتصالا غريبا... وبعد 5 أيام تغيّرت حياتها بالكامل: هكذا أصبحت أماً!
قالت امرأة تغيرت حياتها عندما تلقت مكالمة هاتفية من أحد أفراد أسرتها إنها لم تتردد في قبول ما تم طلبه منها.
وعلى عكس الغالبية العظمى من الآباء، لم يكن لدى أديل سوى بضعة أيام للتحضير لوصول مولودها الجديد، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
ومن الشائع في بعض الأحيان، أن يقوم شخص ما بتربية ابن أحد أقاربه أو أصدقائه في حال كان الأهل عاجزين عن القيام بذك، في المجتمع الذي تعيش فيها أديل.
وقالت أديل: "في يوم جمعة تلقيت مكالمة هاتفية لإطلاعي بأنني سأرزق بالطفل، وأنه سيولد يوم الأربعاء التالي، قالت لي أختي: "يجب أن يأخذ شخص ما الطفل"، فقلت: "سآخذه".
ونتيجة لذلك، فإن السيدة البالغة من العمر 58 عامًا من فازاكيرلي بليفربول، قامت بتربية ابن ابنة أختها الذي وصل إليها لأن الوالدة لم تكن قادرة على رعاية الطفل الصغير بنفسها. وقالت أديل إنها لم تتردد في الموافقة.
وعندما كان الطفل، البالغ من العمر الآن 10 أعوام، يبلغ من العمر ستة أشهر، حصلت أديل على أمر الوصاية الخاصة به، الذي منحها حضانة الطفل بالكامل.
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