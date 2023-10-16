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"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!
منوعات
2023-10-16 | 05:49
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"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!
"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!
تحول رجل فقير بلا مأوى كان يعيش في سيارته الى رجل أعمال في مجال الملابس يتعامل مع كبار المشاهير العالميين.
وهو سهيل رشيد، من المملكة المتحدة، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أزياء Aime Dieu.
ولم تكن الأمور سهلة بالنسبة لرجل الأعمال العصامي، حيث عاش في سيارته لسنوات، بحسب موقع
"ذا صن"
.
اذ بعد فصله من وظيفته كمدير للرهن العقاري في أحد البنوك، اضطر رشيد إلى بيع منزله وقضاء الليالي الباردة في سيارته، واستخدام الحمامات العامة.
لكن حياته أخذت منعطفًا كبيرًا عندما قرر الشروع في مغامرة تجارية في صناعة الأزياء.
اذ اعتاد الأب لطفلين مشاهدة ومتابعة رواد الأعمال باستمرار، على أمل أن يتعلم كيفية بناء شركة من الصفر.
ويقوم رشيد اليوم بتصميم وبيع السترات والقمصان بدعم من زوجته التي تتولى المحاسبة.
وقال إن الشركة كانت لديها بداية صعبة، وأنه لا يريد أن يُظهر للناس من هو خوفًا من الحكم عليه.
وتعاون سهيل لاحقاً مع نجوم كرة القدم. لكن إنجازه الكبير جاء عندما وقّع عقد شراكة مع نادي ليدز يونايتد في وقت سابق من هذا العام.
وكان يشاهد بفخر فريقه المفضل وهو يرتدي علامته التجارية.
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