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عُثر على ابن الـ 3 سنوات غارقاً قرب منزله...ما علاقة والديه؟

منوعات
2023-10-16 | 09:06
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عُثر على ابن الـ 3 سنوات غارقاً قرب منزله...ما علاقة والديه؟
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عُثر على ابن الـ 3 سنوات غارقاً قرب منزله...ما علاقة والديه؟

عُثر على ابن الـ 3 سنوات غارقاً قرب منزله...ما علاقة والديه؟

اتُهم والدان في فلوريدا بالقتل غير العمد، بعد العثور على طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات عائمًا في بركة بالقرب من شقتهما، وفقًا لموقع "فوكس نيوز".

وعلم الضباط المستجيبون أنه تم تشخيص إصابة الصبي بالتوحد.

وقالت والدة الصبي، باربرا لويز، للضباط إن ابنها كان في غرفة المعيشة بالشقة بينما كانت هي في الحمام، قبل أن تسمع بابًا يُفتح ويغلق، وطلبت من ابنتها المراهقة التحقق من الأمر، لكنه كان قد غادر.

واكتشف المحققون أن الطفل قد اختفى ثلاث مرات أخرى على الأقل من قبل.

وأفادت الشرطة أيضًا أن الشقة كانت تفوح منها رائحة "الماريغوانا المدخنة حديثاً"، وكانت في حالة من الفوضى.

وبعد وقت قصير من وصولهم، اكتشف الضباط جسماً مجهولاً في بركة قريبة خلف الشقة، وأدركوا أنه الطفل.

وتم القبض على الوالدين، ووجهت إليهما تهمة القتل غير العمد للطفل.

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