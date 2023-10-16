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"إنه مريض"... شغل المواد الإباحية الفاضحة على مكبر الصوت في حديقته وما كان يقوم به أثار رعب سكان الحي!

"إنه مريض"... شغل المواد الإباحية الفاضحة على مكبر الصوت في حديقته وما كان يقوم به أثار رعب سكان الحي!







واشتكى السكان إلى الشرطة بعد سماع الموسيقى التصويرية لأفلام إباحية يتم عرضها في حديقته، وفق ما نقل موقع



وقال الآباء إنهم اضطروا إلى تغطية آذان أطفالهم عندما بدأوا بالسؤال عن الصراخ والأصوات الفاضحة.



وتعد مزاعم تشغيل المواد الإباحية من بين سلسلة من الادعاءات المقدمة إلى الشرطة من قبل السكان المحليين في جغردن كلوز، بونغاي، سوفولك.



وقالوا إن الرجل كان أيضًا "يكتب رسائل شريرة ذات نغمات مبتذلة إلى الجيران، ويسرق من الحدائق ويخرب الممتلكات".



وقالت إحدى النساء، التي طلبت عدم ذكر اسمها: "لن تصدقوا الرعب الذي جلبه للمجتمع، مع الأمسيات المظلمة الآن هنا، نحن جميعًا خائفون."



وأضافت: "لقد كان هذا يحدث لفترة طويلة. فهو يسرق من الحدائق، ويرمي الطعام في المنازل، ويمشي إلى منازل الناس وينشر رسائل تحتوي على محتوى مقزز، كما أنه يقوم بتشغيل المواد الإباحية من خلال مكبر الصوت ويوضح للجيران ما يفعله، إنه أمر مريض فقط."



ولفتت إلى أن "هناك أشخاص هنا يقومون بتربية عائلاتهم وكبار السن الذين يشعرون بالخوف والقلق الحقيقي على سلامتهم، ولكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك.



وقالت شرطة سوفولك: "نحن على علم بالتقارير عن السلوك المعادي للمجتمع فيما يتعلق بالمقيمين في منطقة غاردن كلوز في بونغاي، ونحن نتفهم تمامًا الضيق والقلق الذي يمكن أن يسببه لهم هذا الأمر".



وتم القبض على رجل للاشتباه في قيامه باتصالات كيدية، والسرقة دون دفع أي مبلغ، والسطو.



وأشارت الشرطة إلى أن "لقد تم إطلاق سراحه بكفالة ومن المقرر أن يتم استجوابه في 17 تشرين الأول، بينما لا تزال التحقيقات في الأحداث مستمرة."

ألقي القبض على رجل لأنه أزعج جيرانه بأصوات إباحية فاضحة يتم تشغيلها عبر مكبر الصوت في حديقته.واشتكى السكان إلى الشرطة بعد سماع الموسيقى التصويرية لأفلام إباحية يتم عرضها في حديقته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقال الآباء إنهم اضطروا إلى تغطية آذان أطفالهم عندما بدأوا بالسؤال عن الصراخ والأصوات الفاضحة.وتعد مزاعم تشغيل المواد الإباحية من بين سلسلة من الادعاءات المقدمة إلى الشرطة من قبل السكان المحليين في جغردن كلوز، بونغاي، سوفولك.وقالوا إن الرجل كان أيضًا "يكتب رسائل شريرة ذات نغمات مبتذلة إلى الجيران، ويسرق من الحدائق ويخرب الممتلكات".وقالت إحدى النساء، التي طلبت عدم ذكر اسمها: "لن تصدقوا الرعب الذي جلبه للمجتمع، مع الأمسيات المظلمة الآن هنا، نحن جميعًا خائفون."وأضافت: "لقد كان هذا يحدث لفترة طويلة. فهو يسرق من الحدائق، ويرمي الطعام في المنازل، ويمشي إلى منازل الناس وينشر رسائل تحتوي على محتوى مقزز، كما أنه يقوم بتشغيل المواد الإباحية من خلال مكبر الصوت ويوضح للجيران ما يفعله، إنه أمر مريض فقط."ولفتت إلى أن "هناك أشخاص هنا يقومون بتربية عائلاتهم وكبار السن الذين يشعرون بالخوف والقلق الحقيقي على سلامتهم، ولكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك.وقالت شرطة سوفولك: "نحن على علم بالتقارير عن السلوك المعادي للمجتمع فيما يتعلق بالمقيمين في منطقة غاردن كلوز في بونغاي، ونحن نتفهم تمامًا الضيق والقلق الذي يمكن أن يسببه لهم هذا الأمر".وتم القبض على رجل للاشتباه في قيامه باتصالات كيدية، والسرقة دون دفع أي مبلغ، والسطو.وأشارت الشرطة إلى أن "لقد تم إطلاق سراحه بكفالة ومن المقرر أن يتم استجوابه في 17 تشرين الأول، بينما لا تزال التحقيقات في الأحداث مستمرة."