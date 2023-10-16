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وعدت والديه أن تجالس إبنهما الصغير ولكن ما اكتشفته عنه بعد ذلك أرعبها!

وعدت والديه أن تجالس إبنهما الصغير ولكن ما اكتشفته عنه بعد ذلك أرعبها!







وفي التفاصيل، باتريشيا لديها طفلان، ابن في نفس عمر كزافييه وابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، واعتقدت في البداية أن الاتفاق لا يمثل مشكلة، وفق ما نقل موقع



ولم ينته والدا كزافييه من العمل في الوقت المناسب لاصطحابه من المدرسة، وكان كزافييه وابنها صديقين على أي حال، لذلك بدا الأمر وكأنه فوز مربح للجانبين.



حتى سمعت ما كان يقوله كزافييه لأطفالها.



وقالت في منشور على موقع Reddit: "لقد استغل ابنتي الصغرى قائلاً إنه سيقتلها ويحاول إقناع ابني الأكبر بدعمه حتى تبكي ابنتي".



وتابعت: "إنه يحاول باستمرار التقليل من شأن أطفالي، ويصفهم بالأغبياء، ويقول إنه لن يدعوهم إلى عيد ميلادهم."



ونظرًا لالتزامها بمساعدة والدي كزافييه، لم ترغب باتريشيا في تركهما في وضع حرج، لكنها عرفت أيضًا أنها بحاجة إلى حماية أطفالها.



وكان كزافييه يأتي إلى منزلهم لمدة أسبوع، وكان الوضع يزداد سوءا.



وكان مجتمع Reddit متحدًا في نصيحة واحدة: يجب على باتريشيا التوقف عن مجالسة كزافييه على الفور.



وقال أحد الأشخاص: "لن يُسمح لهذا الطفل بدخول منزلي، أود أيضًا أن أجلس مع والديه وأشرح بشكل كامل أسبابي وراء هذا القرار. طفلهم يحتاج إلى المساعدة. لكن هذه ليست مسؤوليتك."



كما قال شخص آخر: "لا أفهم لماذا ليس من الواضح لك تمامًا أنه لا ينبغي السماح لهذا الصبي بدخول منزلك لأسباب عديدة، ولكن بشكل خاص لأنه أخبر ابنتك البالغة من العمر ثلاث سنوات أنه سيقتلها، اتصلي بوالديه وقولي لهما: لا أستطيع الاعتناء به بعد الآن".



وقال شخص ثالث: "هذا الطفل ليس مسؤوليتك، بل الصحة العقلية والجسدية لأطفالك."



في النهاية، قررت باتريشيا إنهاء العلاقة وإخبار والدي كزافييه بأنها لم تعد قادرة على الاعتناء به.



وأوضحت: "قلت لهما إن أطفالنا يبدو أنهم كانوا على ما يرام من قبل ولكن بعد هذا الترتيب غير طفلكما سلوكه... لقد سألاني إذا كان بإمكاني مشاركة مواقف معينة، ففعلت. لقد بدوا منزعجين وغريبين بعض الشيء، وقالا إنه بالفعل حساس للغاية وقد يكون غير مرتاح لكونه بمفرده معنا".

عندما وعدت باتريشيا إحدى العائلات بأنها ستعتني بابنهم كزافييه البالغ من العمر خمس سنوات بعد المدرسة كل يوم، لم يكن لديها أي فكرة أنها تدعو متنمرًا إلى منزلها.وفي التفاصيل، باتريشيا لديها طفلان، ابن في نفس عمر كزافييه وابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، واعتقدت في البداية أن الاتفاق لا يمثل مشكلة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولم ينته والدا كزافييه من العمل في الوقت المناسب لاصطحابه من المدرسة، وكان كزافييه وابنها صديقين على أي حال، لذلك بدا الأمر وكأنه فوز مربح للجانبين.حتى سمعت ما كان يقوله كزافييه لأطفالها.وقالت في منشور على موقع Reddit: "لقد استغل ابنتي الصغرى قائلاً إنه سيقتلها ويحاول إقناع ابني الأكبر بدعمه حتى تبكي ابنتي".وتابعت: "إنه يحاول باستمرار التقليل من شأن أطفالي، ويصفهم بالأغبياء، ويقول إنه لن يدعوهم إلى عيد ميلادهم."ونظرًا لالتزامها بمساعدة والدي كزافييه، لم ترغب باتريشيا في تركهما في وضع حرج، لكنها عرفت أيضًا أنها بحاجة إلى حماية أطفالها.وكان كزافييه يأتي إلى منزلهم لمدة أسبوع، وكان الوضع يزداد سوءا.وكان مجتمع Reddit متحدًا في نصيحة واحدة: يجب على باتريشيا التوقف عن مجالسة كزافييه على الفور.وقال أحد الأشخاص: "لن يُسمح لهذا الطفل بدخول منزلي، أود أيضًا أن أجلس مع والديه وأشرح بشكل كامل أسبابي وراء هذا القرار. طفلهم يحتاج إلى المساعدة. لكن هذه ليست مسؤوليتك."كما قال شخص آخر: "لا أفهم لماذا ليس من الواضح لك تمامًا أنه لا ينبغي السماح لهذا الصبي بدخول منزلك لأسباب عديدة، ولكن بشكل خاص لأنه أخبر ابنتك البالغة من العمر ثلاث سنوات أنه سيقتلها، اتصلي بوالديه وقولي لهما: لا أستطيع الاعتناء به بعد الآن".وقال شخص ثالث: "هذا الطفل ليس مسؤوليتك، بل الصحة العقلية والجسدية لأطفالك."في النهاية، قررت باتريشيا إنهاء العلاقة وإخبار والدي كزافييه بأنها لم تعد قادرة على الاعتناء به.وأوضحت: "قلت لهما إن أطفالنا يبدو أنهم كانوا على ما يرام من قبل ولكن بعد هذا الترتيب غير طفلكما سلوكه... لقد سألاني إذا كان بإمكاني مشاركة مواقف معينة، ففعلت. لقد بدوا منزعجين وغريبين بعض الشيء، وقالا إنه بالفعل حساس للغاية وقد يكون غير مرتاح لكونه بمفرده معنا".